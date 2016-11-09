Merkel’den Trump’a teklif: Sıkı bir işbirliği öneriyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'deki seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının ardından Berlin'de Başbakanlık Binası'nda yaptığı açıklamada, Trump'ı kutladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakan Merkel, ABD ile sıkı işbirliğine devam edilmesi önerisinde bulundu.

"Almanya ve ABD'nin demokrasi, özgürlük, hukuka saygı, köken, ten rengi, din, cinsiyet ve cinsel yönelimlerden ve siyasi görüşlerden bağımsız olarak insanların onuru gibi değerlerle birbirine bağlı” olduğunu hatırlatan Merkel, Trump'a "bu değerler temelinde sıkı bir işbirliği” önerdiğini vurguladı.

"Transatlantik ilişkilerin Almanya'nın dış politikasının temel taşlarından biri olduğunu ve öyle kalacağını” belirten Merkel, Avrupa Birliği dışında hiçbir ülke ile bu kadar sıkı ilişki içinde olmadıklarını ifade etti. Merkel, bu nedenle de, terörizm, yoksulluk ve açlıkla mücadelede, barış ve özgürlüklerin sağlanmasında ve iklim politikalarında ortak bir siyaset yürütülmesini umduğunu söyledi.

"Trump'ın sorumluluğu"

Almanya Başbakanı Merkel, ABD'deki seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, ABD Başkanı olarak Donald Trump'ın ülke sınırlarını aşan bir sorumluluğu olduğu konusunda uyarıda bulundu. Merkel, "büyük ekonomik gücü, askeri potansiyeli ve kültürel etkisi bulunan bu ülkeyi yöneten kişinin, neredeyse dünyanın her yerinde etkisi olacak bir sorumluluk taşıdığını” söyledi. Merkel, Amerikalıların bu sorumluluğu taşıma yetkisini Donald Trump'a verdiklerini kaydetti.

Gauck'tan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ı kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Açıklamasında, “iki halk arasındaki uzun yıllara dayanan sağlam dostluğun temel değerler üzerinde oluşturulduğunu” belirten Gauck, “iki ülke arasındaki güvene dayanan, yoğun işbirliğinin gelecekte de küresel sorunların aşılmasında büyük önem taşıyacağını” ifade etti.

Gauck, “demokratik toplumların sorgulandığı, dünyanın bir çok bölgesinde barışın tehdit altında olduğu bir dönemde”, “birlikte sorumluluk” almanın önemine vurgu yaptı.