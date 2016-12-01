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Andy Ar'ın anketine göre, halkın yüzde kaçı yeni anayasa ve erken seçim istiyor?

Ankete göre, katılımcıların yüzde 62.7'si yeni anayasada "Türklüğe vurgu yapılmalı" diyor

01 Aralık 2016 11:57

Andy-Ar’ın kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 73.6’sı, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu görüşünde.

Habertürk'ten Alper Uluş'un haberine göre, 15-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde, bin 516 kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 71.2’si, yeni bir genel seçime gerek olmadığı görüşünde. Bir seçime gerek olduğu görüşünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 24.1. 18-24 arası yaş grubunun yüzde 34.9’u yeni bir genel seçimden yana, yüzde 61.1’i ise “Yapılmamalı” diyor. 45 yaş üzerinde ise yeni seçim yapılmasını istemeyenlerin oranı yüzde 75.2’ye çıkıyor. Partiler bazında yapılan değerlendirmede ise yeni genel seçim istemeyenlerin oranının en yüksek olduğu parti yüzde 77.3 ile AK Parti. MHP’lilerin yüzde 70.4’ü, CHP’lilerin yüzde 68.7’si ve HDP’lilerin 54.3’ü yeni bir seçime gerek olmadığı görüşünde.

 

"Türklüğe vurgu yapılmalı"

 

Kam araştırmasında, “etnik unsura vurgu” sorusuyla bağlantılı olarak “Yeni Anayasa’da Türklüğe vurgu yapılmalı mı?” sorusu da katılımcılara yöneltildi. “Etnik unsura vurgu” konusunda “Yapılmamalı” diyenlerin oranı daha fazla çıkmasına karşın, Türklüğe vurgu yapılması gerektiğini belirtenlerin oranı da yüzde 62.7 çıktı. En yüksek oran, yüzde 80.3 ile MHP seçmeni arasında. AK Partililerin yüzde 68.3’ü “Yapılmalı” dedi. Bu oran CHP’de yüzde 58.6 olarak gerçekleşirken, HDP’li seçmenin arasında ise yüzde 25.5.

 

"Etnik vurgu" istemeyenlerin
oranı yarıdan fazla

 

ANDY-AR’ın bin 516 kişiyle yaptığı kamuoyu araştırmasında Anayasa değişikliğine ilişkin sorulardan biri de “Yeni Anayasa’da etnik bir unsura vurgu yapılmalı mı?” oldu. Ankete katılanların yarıdan fazlası, yani 53.4’ü tercihini etnik atıf yapılmaması yönünde kullandı. Yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 36.1. “Yapılmamalı” diyenlerin oranının en yüksek olduğu parti yüzde 73.6 ile CHP. Bu oran MHP’de yüzde 57.7, HDP’de yüzde 51.1, AK Parti’de ise yüzde 41.7 olarak çıkmış.

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