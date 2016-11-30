Andy Ar'ın anketine göre, halkın başkanlığa destek oranı ne?

Andy-Ar tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında başkanlık sistemine onay ilk kez yüzde 40’ı aştı. Katılımcıların yüzde 45.8’i yönetim sisteminin, başkanlık sistemiyle değişmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 44.5’i ‘Hayır değişmemeli’ dedi. Araştırma şirketinin "Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylarmısınız?" sorusuna ise seçmenin yüzde 47.1 ‘Evet, onaylarım’ cevabını verdi. Başkanlık sisteminin Türkiye’yi ileri götüreceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49.9 olarak ankete yansıdı.

Habertürk'ten Alper Uluş'un haberine göre, 15-17 Kasım tarihleri arasında Andy- Ar’ın 26 ilde, bin 516 kişiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarından bazı böllümler şöyle:

- Partilere göre dağılımda ise ‘Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylar mısınız?’ sorusuna AK Partililerin yüzde 74.9’u ‘Evet, onaylarım’ dedi. AK Partilileri, yüzde 45.5 oy oranıyla MHP’li seçmen izledi. CHP’li seçmenin yüzde 79.9’u, HDP’li seçmenin ise yüzde 73.5’i ise ‘Hayır, onaylamam’ cevabını verdi.

- Cumhurbaşkanlığı sistemine ise en büyük destek yüzde 54.1 ile 35-44 yaş grubundan geldi. Bu grubu yüzde 50.7 ile 25-34 yaş grubu izledi. Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylamayan 55 yaş üstü grubun yüzdesi ise 45.5 oldu.

AKP'li seçmen 'Evet' CHP'liler 'Hayır' diyor

Andy-Ar, ankete katılanlara “Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sistemi, başkanlık sistemi ile değiştirilmeli mi?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 45.8’i ‘Evet değiştirilmeli’ yanıtını verirken, yüzde 44.5 ‘Hayır değiştirilmemeli’ dedi. Bu soruya yüzde 9 oranında seçmen ise ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ cevabını verdi.

- Partilere göre dağılımda ise başkanlık sistemine en büyük destek AK Partili seçmenden geldi. AK Partili seçmen yüzde 73.6 oranında ‘Evet, değiştirilmeli’ derken, CHP’li seçmen yüzde 91.7 oranında ‘Hayır, değiştirilmemeli’ yönünde fikir bildirdi. Yönetim sisteminin başkanlık sistemiyle değiştirilmesi sorusuna HDP’lilerin yüzde 79.8’i, MHP’lilerin ise yüzde 54.2’si ‘Hayır, değiştirilmemeli’ dedi.

- Yaşa göre dağılımda ise 18-24 yaş grubu yüzde 53.2’yle ‘Evet değişmeli’ diyerek en yüksek grubu oluşturdu. Bu grubu 55 yaş üstü yüzde 52.7’yle izledi. 35-44 yaş skalası ise yüzde 53 oranında ‘Hayır değişmemeli’ cevabını verdi. Bu grubu da yüzde 50.4 ile 25-34 yaş skalası takip etti.

Cumhurbaşkanı güçlü olsun: Yüzde 39.8

Andy-Ar, “Ülke yönetiminde en büyük yetki kimde olmalı?” diye sordu. Yüzde 39.8 katılımcı ‘Cumhurbaşkanı’nda’ cevabını verdi. Bu yanıtı, yüzde 20.6 oranında ‘Millette/ Halkta’, yüzde 17 ‘Meclis’te’, yüzde 8 ‘Başbakan’da’ ve yüzde 6.4 ‘Başkan’da’ yanıtını izledi. Yüzde 8.2 de ‘Diğer’ dedi.

- Cinsiyete göre dağılımda kadınların yüzde 43’ü, yetkilerin ‘Cumhurbaşkanı’nda olması gerektiğini belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 37.5 olarak saptandı. Yetkilerin ‘Millette/ Halkta’ olması gerektiğini ifade eden kadınların yüzdesi ise 21.4 oldu. Bu oran erkeklerde ise yüzde 20.1 çıktı.

- Partilere göre dağılımda AK Partili seçmenin yüzde 60.6’sı gücün ‘Cumhurbaşkanı’nda olması gerektiğini ifade etti. Yüzde 12.7’si ise yetkinin ‘Millette/Halkta’ olması gerektiğini belirtti. CHP’li seçmenin ise yüzde 39’u yetkinin ‘Meclis’te, yüzde 27.6’sı ise ‘Millette/Halkta’ olması yönünde fikir bildirdi.

MHP’lilerde ilk sırayı yüzde 39.4 ile güç ‘Cumhurbaşkanı’nda olmalı’ diyenler aldı. Bunu yüzde 19 ile ‘Meclis’te ve yine yüzde 19 ile ‘Millette/Halkta’ diyenler izledi. HDP’li seçmenin yüzde 38.3’ü yetki ‘Millette/ Halkta’, yüzde 25.5’iyse ‘Meclis’te olsun yönünde fikir bildirdi.

MHP’nin tavrını olumlu buluyorum: Yüzde 53

Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Yeni Anayasa konusunda MHP’nin AK Parti ile görüşmesini de Andy-Ar, seçmene sordu, “MHP’nin tavrını nasıl buluyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 53’ü ‘Olumlu’ derken yüzde 35’i ‘Olumsuz’ yönünde fikir bildirdi. Katılımcıların yüzde 6.3’ü ise ‘Fikrim yok’ dedi.

- Partilere göre dağılımda ise MHP’nin tavrını yüzde 81.8 oranında AK Partililer ‘Olumlu’ buldu. MHP’li seçmenin de yüzde 63.4’ü ‘Olumlu’ dedi. CHP’li seçmenin yüzde 79.4’ü, HDP’lilerin ise yüzde 76.6’sı MHP’nin tavrını olumsuz değerlendirdiğini ifade etti.

Başkanlık ileriye götürür: Yüzde 49.9

Ankete katılanlara, “Başkanlık sistemi Türkiye’yi daha ileri götürür mü?” diye soruldu. ‘Evet, ileri götürür’ diyenlerin oranı yüzde 49.9 çıktı. ‘Hayır, ileri götürmez’ diyenlerin yüzdesiyse 39.6 oldu. Bu soruya yüzde 10 ise ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ cevabını verdi.

- Partilere göre dağılıma bakıldığında ise AK Partili seçmenin yüzde 82.7’si ‘Başkanlık sisteminin Türkiye’yi daha ileri götüreceğini’ söyledi. CHP seçmeninin yüzde 88.7’si ise ‘Hayır ileri götürmez’ dedi. CHP’yi, yüzde 78.7 ile HDP’liler, yüzde 49.3 ile MHP’liler izledi.

- Yaş skalasında ise 35-44 yaş grubu en yüksek oranda, yüzde 58.6 ile ‘Evet ileri götürür’ dedi. Bu grubu yüzde 57.4 ile 25-34 yaş grubundaki seçmen izledi.

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