Andy-Ar anketi: Fırat Kalkanı, PKK ve IŞİD'le mücadele hakkında vatandaş ne düşünüyor?

Araştırma şirketi Andy-Ar, Fırat Kalkanı harekâtından PKK'yla mücadelede hükümetin açıkladığı strateji değişikliğine, Orta Doğu'da askeri müdahaleden, IŞİD'e yönelik içeride ve dışarda gerçekleştirilen operasyonlara kadar Türkiye'nin gündemine ilişkin konularla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi, 15-17 Kasım tarihlerinde 26 ilde, bin 516 kişiyle görüştü. Andy-Ar, katılımcılara “Fırat Kalkanı harekâtını doğru buluyor musunuz?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 70.5’i “Evet” yanıtını verdi. Aurıca Türkiye'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla birlikte bölgede uluslararası koalisyon güçlerince gerçekleştirilen harekâtlarda yer alıp almamamız gerektiği de ankete katılanlara soruldu. Çalışmaya katılanların yüzde 77.2’si Türkiye’nin bölgedeki bütün operasyonlarda olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bir süre açıklanan PKK’ya yönelik ‘savunma yerine taarruz stratejisi’ de ankete katılanlara soruldu. Bu stratejinin doğru olduğunu söyleyen ve destekleyenlerin yüzdesi 80.8’i buldu.

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Habertürk gazetesinde yayımlanan Andy-Ar’ın çalışmasından çıkan sonuçlar şöyle:

Fırat Kalkanı'na en büyük destek AKP ve MHP'lilerden

Andy-Ar, katılımcılara “Fırat Kalkanı harekâtını doğru buluyor musunuz?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 70.5’i “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 25.2’si ise “Hayır” dedi

- Andy-Ar, katılımcılara “Fırat Kalkanı harekâtını doğru buluyor musunuz?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 70.5’i “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 25.2’si ise “Hayır” dedi. “Fikrim yok” diyenler ise yüzde 4’te kaldı.

- Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 88.3’ünün, MHP’lilerin ise yüzde 85.9’unun operasyona destek verdiği saptandı. CHP’lilerin yüzde 51.5’i, HDP’li seçmenin ise yüzde 70.2’si harekâtı doğru bulmadığını belirtti. n Yaşa göre dağılımda ise ‘Fırat Kalkanı’na en büyük desteği 35-44 yaş skalasındaki seçmen yüzde 75.1 ile verdi. Bu grubu 25-34 yaş grubu yüzde 75 ile izledi. Operasyona en düşük destek ise yüzde 66.3 ile 55 yaş üstü ve 18-24 yaş grubundan geldi.

"DEAŞ operasyonunda Türkiye yer almalı"

TÜRKIYE’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonla birlikte bölgede uluslararası koalisyon güçlerince gerçekleştirilen harekâtlarda yer alıp almamamız gerektiği de ankete katılanlara soruldu. Çalışmaya katılanların yüzde 77.2’si Türkiye’nin bölgedeki bütün operasyonlarda olması gerektiğini söyledi. “Hayır yer almamalı” diyenlerin oranı yüzde 16.2 olurken, “Fikrim yok, bilmiyorum” diyen katılımcılar yüzde 6.1’de kaldı.

- Seçmen dağılımda 4 parti seçmeninin de yüzde 65’in üzerinde DEAŞ’a karşı operasyona destek verdiği görüldü. En büyük destek yüzde 85.4 ile AK Partililerden gelirken onu yüzde 82.4 ile MHP, yüzde 68.1 ile HDP ve yüzde 65.3 ile CHP’li seçmen izledi.

"Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi yetersiz"

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ’a karşı yurtiçi ve yurtdışında aralıksız sürdürdüğü operasyonlar da seçmene soruldu. “Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesi etkili ve yeterli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 47.2’si “Hayır, etkisiz ve yetersiz” cevabını verdi. Mücadeleyi etkili ve yeterli görenlerin yüzdesi 45.1 olurken, yüzde 7.4 de “Fikrim yok, bilmiyorum” dedi.

- Partilere göre dağılımda AK Partili seçmenin yüzde 62.8’i DEAŞ’a karşı verilen mücadelenin yeterli olduğunu ifade etti. HDP’li seçmenin yüzde 73.4’ü, CHP’li seçmenin yüzde 71.5’i ve MHP’lilerin yüzde 51.4’ü DEAŞ’a karşı yapılan operasyonların etkisiz ve yetersiz olduğunu belirtti.

"DEAŞ ile mücadelede etkisiz algı var"

FARUK Acar, şöyle yorumladı: “DEAŞ ile mücadelede PKK ve FETÖ terör örgütlerine kıyasla daha etkisiz bir algının olduğu düşünülüyor. Bunun nedenlerinden biri; sanırım son dönemde DEAŞ eylemlerine ilişkin herhangi bir gündemin olmayışı diyebiliriz. Yani bugünkü öncelikli gündem başlıkları FETÖ ve PKK olduğu için DEAŞ konusunda devletin tutumu da kamuoyu önünde görülmediğinden bu destek diğerlerine oranla daha düşük seviyede görülüyor.”

"PKK’yı yerinde vuralım" stratejisi doğru: yüzde 80.8

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre açıklanan PKK’ya yönelik ‘savunma yerine taarruz stratejisi’ de ankete katılanlara soruldu. Bu stratejinin doğru olduğunu söyleyen ve destekleyenlerin yüzdesi 80.8’i bulurken, “Hayır, yanlış” diyenlerin yüzdesi 12.4’te kaldı.

- Seçmene göre dağılımda ‘yerinde vurma’ stratejisine en büyük destek yüzde 91.8 ile AK Partili seçmenden geldi. Onu yüzde 90.9 ile MHP, yüzde 67.5 ile CHP’li seçmen izledi. HDP’li seçmenlerin yüzde 47.9’u ise stratejinin yanlış olduğunu ifade etti.

- Yaşa göre dağılımda ise en fazla destek 35-44 yaş grubundan yüzde 84.2’lik oranla geldi. 45-54 yaş grubunun yüzde 81.5’i, 25-34 yaş skalasının yüzde 81.3’ü de stratejinin doğru olduğunu ifade etti.

"PKK ile mücadeleye destek tam"

FARUK Acar, terör örgütü PKK’ya yönelik mücadeleye ilişkin çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: “PKK ile mücadele ve özellikle meskûn mahalde çatışmaların yaşanması bölgedeki Kürt halkının devletten yana tutumunu artırdı. Etkin, radikal mücadele algısı bugün bölgede hâkim algıdır diyebiliriz. O nedenle geçmişte -mış gibi yapan bir algı yerine bugün Türkiye genelinde bitirilene kadar bu kararlı mücadeleye destek, daha üst seviyede görünüyor. Samimi bir mücadele algısı söz konusu ve dolayısıyla geçmişe göre daha yüksek bir oran karşımıza çıkıyor.”

Ortadoğu'da askerle müdahil olmalıyız: Yüzde 61

SURIYE ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda Türkiye’nin askeri olarak müdahil olup olmaması gerektiği de ankete katılanlara soruldu. Çalışmaya katılanların yüzde 61’i, Türkiye’nin askeri gücüyle Ortadoğu’da müdahil olması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin askeri gücünün bölgede müdahil olmaması gerektiğini belirtenlerin yüzdesi ise 33.2 oldu. Bu soruya yüzde 5.1 düzeyinde katılımcı ise “Fikrim yok, bilmiyorum” yanıtını verdi.

- Seçmene göre dağılımda ise AK Partili seçmenin yüzde 81.3’ü, MHP’li seçmenin yüzde 74’ü Türk askerinin bölgede olması gerektiğini belirtti. CHP’li seçmenin yüzde 64.4’ünün, HDP’li seçmenin ise yüzde 69.1’inin ise Türkiye’nin Ortadoğu’da askeri olarak müdahil olmasına karşı olduğu ankete yansıdı.

- Yaşa göre dağılımda ise Türkiye’nin bölgede askeri varlığına en fazla destek yüzde 66.4 ile 35-44 yaş grubundan geldi. Bu grubu yüzde 65.5 ile 25-34 yaş grubu takip etti.

"FETÖ/PDY ile mücadele 'Fırat'a olumlu yansıyor"

ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar’ın anket sonuçlarına ilişkin yorumu şöyle oldu: “Suriye politikasına karşı toplumun genelinde birkaç yıldır olumsuz bir yaklaşım söz konusuydu. Özellikle dış politika bu yaklaşımı etkilemişti. Dolayısıyla dışarıda yürütülen politikalara karşı toptancı bir olumsuzluk algısı hâkimdi. Ancak neredeyse her konuda olduğu gibi 15 Temmuz ile birlikte dış politikaya karşı bakışta da bir değişim söz konusu. Fırat Kalkanı harekâtına olan destek bugün geçmişe oranla daha fazla. ‘Ordunun içinde FETÖ temizliği sonrasında Türkiye’nin menfaatine uygun hareket edilecektir’ beklentisi desteği de beraberinde getiriyor diye yorumlanabilir.”