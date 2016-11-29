Andy Ar'ın anketine göre, halkın yüzde 79'u "Darbenin arkasında ABD var" diyor

Andy-Ar’ın, yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 79’u, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu düşünüyor. ‘İlan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’lar hayatımı değiştirmedi’ diyenlerin oranı yüzde 75.3 olurken, Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesini ‘iyi oldu’ diye değerlendirenlerin oranı ise yüzde 32.5

Habertürk'ten Alper Uluş'un haberine göre, 15-17 Kasım tarihleri arasında Andy- Ar’ın 26 ilde, bin 516 kişiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarından bazı bölümler şöyle:

Halkın yüzde 79'u

'15 Temmuz'un arkasında ABD var' diyor

Araştırma şirketi Andy-Ar, katılımcılara, ‘15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu düşünüyor musunuz?’ diye sordu. Ankete katılanların yüzde 79’u ‘Evet, ABD var’ dedi. Yüzde 11.7’si ise ‘Hayır, ABD yok’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8.6’sı ise ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ yönünde görüş bildirdi.

- Seçmene göre dağılımda ise AK Partili seçmenin yüzde 90.5’i, MHP’lilerin yüzde 89.4’ü, CHP’lilerin yüzde 63.5’i ve HDP’li seçmenin yüzde 50’si, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu söyledi.

- Yaş skalasında ise 25-34 yaş grubu yüzde 83.5 ile en yüksek oranda ‘Darbe girişiminin arkasında ABD var’ dedi. Bu grubu yüzde 81.9 ile 35-44 yaş grubu ve yüzde 78.2’yle de 45-54 yaş skalası takip etti.

"OHAL gündelik yaşamı değiştirmedi"

Araştırma şirketi 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) ilişkin de seçmenin görüşünü sordu. Andy-Ar, katılımcılara, ‘Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve OHAL ile hayatınızda önemli bir değişiklik oldu mu?’ sorusunu yöneltti. Seçmenlerin yüzde 75.3’ü ‘Hayır, olmadı’ cevabını verirken, yüzde 23.5’i ‘Evet, oldu’ dedi. Yüzde 1 oranında ise ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ sonucu çıktı.

- Seçmene göre dağılımda ise AK Partililerin yüzde 80.2’si, MHP’lilerin yüzde 79.6’sı KHK ve OHAL’den etkilenmediğini söyledi. Bu oran CHP’li seçmende yüzde 68.7 olurken, HDP’li seçmenlerin yarısından fazlası, yüzde 57.4’ü OHAL ve KHK’ların hayatını etkilemediğini ifade etti.

- Yaşa göre dağılımda ise 18-24 yaş grubu en yüksek oranda, yüzde 80.2 ile ‘Hayatımda değişiklik olmadı’ dedi. Bu grubu yüzde 78.9 ile 25-34 yaş skalası takip etti.

Kadınlarda ‘Evet. Hayatım etkilendi’ diyenlerin oranı yüzde 25.6, erkeklerde ise bu oran yüzde 22.1 oldu.

Trump'ın kazanmasına ne diyorlar?

ABD’deki başkanlık yarışını Hillary Clinton’ı geride bırakan Donald Trump’ın kazanması ve dünyanın şok yaşamasının ardından Türk halkının seçime ilişkin görüşü de soruldu. Katılımcılara, ‘Trump’ın kazanması sizce iyi mi yoksa kötü mü oldu?’ sorusu yöneltildi. Ankete katılan her üç kişiden biri, yüzde 32.5’i ‘Trump’ın kazanması iyi oldu’ dedi. ‘Kötü oldu’ diyenlerin oranı yüzde 25.5 oldu. Çok yüksek oranda, yüzde 22.1 katılımcı ‘Ne iyi ne kötü oldu’ derken; anketten yüzde 19 ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ sonucu çıktı.

- AK Partili seçmenin yüzde 43.3’ü ise Trump’ın seçim zaferine ‘iyi oldu’ dedi. Bu sonucu yüzde 35.2 ile MHP’li seçmen izledi. CHP’li seçmenin yüzde 41.4’ü, HDP’li seçmeninse yüzde 36.2’si ‘Trump’ın kazanması kötü oldu’ yönünde fikir bildirdi.

"Trump'ın söylem ve eylemleri değişir"

Araştırma şirketi, Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra eylem ve söylemlerinin değişip değişmeyeceğini de seçmenlere sordu. Katılımcıların yüzde 60.8’i ‘Evet, değişir’ derken, yüzde 23.5’i ‘Hayır, değişmez’ cevabını verdi. Yüzde 15.4 ise ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ dedi.

- Partilere göre dağılımda CHP’lilerin yüzde 62.6’sı, AK Partililerin yüzde 62.5’i, MHP’lilerin yüzde 61.3’ü ve HDP’lilerin yüzde 56.4’ü, ‘Trump’ın eylem ve söylemlerinin değişeceğini’ ifade etti

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