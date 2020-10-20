Andree Coşkun, eşi Bekir Coşkun'u anlattı: Onu çok seviyorum, bütün Türkiye duysun, aşkımı haykırıyorum

Duayen gazeteci Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından Andree Coşkun, eşine olan sevgisini, "Onu çok seviyorum bütün halkın önünde haykırıyorum benim kadar onu bu hayatta hiç kimse sevmedi. Türkiye'de onu sevmeyen hiç kimse yok. Kocamı ben çok sevdim bütün Türkiye bunu duysun çünkü aşkımı haykırıyorum" sözleriyle anlattı.

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Halk TV'de Özlem Gürses'in programına telefonla bağlan Andree Coşkun, eşinin cenazesini toprağa verilmek üzere Bursa'ya götürdüklerini söyledi. Andree Coşkun, "Ben hayatımda tarifi olmayan bir acı yaşıyorum. Bekir'in karısı olduğum için çok mutluyum. Onun eşi olmak bana nasip oldu. Sevgi doluydu, doğayı, hayvanları insanları çok severdi. O kadar büyük bir yüreği ve sevgisi vardı ki herkese karşı... Onu çok seviyorum, bütün halkın önünde haykırıyorum benim kadar onu bu hayatta hiç kimse sevmedi. Türkiye'de onu sevmeyen hiç kimse yok. Kocamı çok sevdim ben, bütün Türkiye bunu duysun, çünkü aşkımı haykırıyorum" diye konuştu.

Andre Coşkun İsmail Saymaz’ın Bekir Coşkun ile nasıl tanıştığını sorması üzerine arkadaşı Sema Öztoprak ile birlikte bir yere giderken Bekir Coşkun’un yanlarına geldiğini ve ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

"Bekir, Uğur Mumcu'dan sonra en büyük köşe yazarıydı"

Programa telefon bağlantısıyla katılan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan da, "Bekir Coşkun'la ilgili olarak, "Bekir'in hastalık aşamasında yaşadığımız birkaç olayı anlatmak isterim. Çok zor bir süreçti ikisi için de. Dolayısıyla çok sıkıntılı günler yaşadılar... Doktorlar, hastaneler dolaşıp durdular. Ne yazık ki sonunda çözüm bulunamadı. Bekir sanırım durumu biliyordu. Bana sadece 'ben bunları çekecek adam mıydım, layık mıydı yaşadıklarım' dedi. Çok zor bir süreç yaşadılar ikisi de. Bekir, Türkiye'ye gelmiş geçmiş Uğur Mumcu'dan sonra en büyük köşe yazarıydı. İkisinin yolları farklıydı ama özünde birdi; Atatürkçülük, Mustafa Kemal'in askerliği... Hikaye budur... Bekir aramızdan ayrıldı kaçınılmaz sonuç. Allah'tan rahmet dilemekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor" dedi.

"Umarım yarın belediye başkanları o cenazeye katılırlar..."

Gazeteci İsmail Saymaz da cenazenin Urfa'ya götürülmesine vurgu yaparak, "Umarım yarın belediye başkanları o cenazeye katılırlar. Çok sayıda tarikat şeyhi, çok sayıda aşiret ağasını resmî törenlerle uğurladılar. Yarın görüp bakacağız doğup büyüdüğü köyde gömülmek istedi. Bakalım protokolde kimler olacak..." diye konuştu.

Bekir Coşkun kimdir?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan artından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesinde yazıyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

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