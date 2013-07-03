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Politika

İçtüzük'te AKP engeli aşılamadı

Meclis’in anayasası olarak bilinen İçtüzük Komisyonu yaklaşık 6,5 aydır bir çalışma yürüttü. Yasama çalışmalarıyla ilgili maddelerde anlaşma sağlanamadı

03 Temmuz 2013 17:23

Hülya Karabağlı/ ANKARA

 

CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, “Anayasa masasının dağıtılmasının provası yapıldı” derken BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Çalışmaların yüzde 86’sında mutabakat  var.  AKP’nin uzlaşmaz tutumu sonuç getirmedi” dedi.

21.  dönemde DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu’nun ölümüne, geçtiğimiz yasama yılında  muhalefetin kürsü işgaline neden olan  İçtüzük’de masa dağıldı. Meclis’in Anayasası olarak bilinen, yasama faaliyetlerinden milletvekillerinin hal ve hareketlerine kadar her ayrıntının düzenlediği İçtüzük Komisyonu çalışmaları ikinci kez hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Yasama çalışmalarıyla ilgili 22 madde engelini aşmak için TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda yapılan toplantıdan olumlu sonuç alınamadı.  CHP, MHP ve BDP, İçtüzük yapımı konusunda devamlılık sağlanmasını istedi.  AKP, uzlaşma sağlanamadığını ve komisyonun çalışmasına gerek olmadığında ısrar etti. İktidar ve muhalefet arasında sert tartışma yaşandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, uzlaşma sağlamadığına dikkat çekti. Muhalefet çok sert tepki gösterince, ‘gerekirse taslak metni gurup başkanlarına göndereceği açıklaması yaptı. 2.5 saatlik gergin toplantının ardından İçtüzük Komisyonu masası dağılmış oldu.Meclis’te  iktidar  ve muhalefet temsilcilerinde oluşan  İçtüzük Komisyonu  yaklaşık  6.5 aydır  çalışmalarını  yürütüyordu.

 

CHP’li Oyan: Çiçek,  AKP’nin temsilcisi

 

Toplantı sonrasında muhalefet kanadından sert açıklamalar peş peşe geldi.  CHP İzmir  Milletvekili Oğuz Oyan, TBMM  Başkanı  Cemil  Çiçek’e , “AKP’nin temsilcisi  olarak  komisyonu  bitirmeye gelmişti” sözleriyle  yüklendi. Oyan, AKP’nin uzlaşmaz tutumunun kendi İçtüzük önerilerini  getirmeye yönelik olduğunu  söyledi.  Masanın dağıldığına dikkat çeken Oyan, “Bana göre bugünkü toplantı anayasa masasının dağıtılmasına yönelik bir provadır. Provası İçtüzük komisyonunda yapılmıştır” dedi.

 

Kaplan: Yüzde 86 oranında mutabakat var

 

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, iç tüzük de yüzde 86 oranında bir mutabakat olmasına rağmen  AKP’nin uzlaşmaz tutumu yüzünden sonuç gelmediğini söyledi. 22 madde üzerinde uzlaşılmadığını    vurgulayan Kaplan, disiplin cezaları, soru-cevap mekanizması, gündemdışı konuşmalar, torba kanunun kaldırılması, Temel Kanunun Danışma Kurulu ile belirlenmesi  konularında uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

 

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