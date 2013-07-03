İçtüzük'te AKP engeli aşılamadı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, “Anayasa masasının dağıtılmasının provası yapıldı” derken BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Çalışmaların yüzde 86’sında mutabakat var. AKP’nin uzlaşmaz tutumu sonuç getirmedi” dedi.

21. dönemde DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu’nun ölümüne, geçtiğimiz yasama yılında muhalefetin kürsü işgaline neden olan İçtüzük’de masa dağıldı. Meclis’in Anayasası olarak bilinen, yasama faaliyetlerinden milletvekillerinin hal ve hareketlerine kadar her ayrıntının düzenlediği İçtüzük Komisyonu çalışmaları ikinci kez hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Yasama çalışmalarıyla ilgili 22 madde engelini aşmak için TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda yapılan toplantıdan olumlu sonuç alınamadı. CHP, MHP ve BDP, İçtüzük yapımı konusunda devamlılık sağlanmasını istedi. AKP, uzlaşma sağlanamadığını ve komisyonun çalışmasına gerek olmadığında ısrar etti. İktidar ve muhalefet arasında sert tartışma yaşandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, uzlaşma sağlamadığına dikkat çekti. Muhalefet çok sert tepki gösterince, ‘gerekirse taslak metni gurup başkanlarına göndereceği açıklaması yaptı. 2.5 saatlik gergin toplantının ardından İçtüzük Komisyonu masası dağılmış oldu.Meclis’te iktidar ve muhalefet temsilcilerinde oluşan İçtüzük Komisyonu yaklaşık 6.5 aydır çalışmalarını yürütüyordu.

CHP’li Oyan: Çiçek, AKP’nin temsilcisi

Toplantı sonrasında muhalefet kanadından sert açıklamalar peş peşe geldi. CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e , “AKP’nin temsilcisi olarak komisyonu bitirmeye gelmişti” sözleriyle yüklendi. Oyan, AKP’nin uzlaşmaz tutumunun kendi İçtüzük önerilerini getirmeye yönelik olduğunu söyledi. Masanın dağıldığına dikkat çeken Oyan, “Bana göre bugünkü toplantı anayasa masasının dağıtılmasına yönelik bir provadır. Provası İçtüzük komisyonunda yapılmıştır” dedi.

Kaplan: Yüzde 86 oranında mutabakat var

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, iç tüzük de yüzde 86 oranında bir mutabakat olmasına rağmen AKP’nin uzlaşmaz tutumu yüzünden sonuç gelmediğini söyledi. 22 madde üzerinde uzlaşılmadığını vurgulayan Kaplan, disiplin cezaları, soru-cevap mekanizması, gündemdışı konuşmalar, torba kanunun kaldırılması, Temel Kanunun Danışma Kurulu ile belirlenmesi konularında uzlaşma sağlanamadığını söyledi.