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Politika

AKP'nin Meclis Başkanlığı için tek adayı Cemil Çiçek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP’de meclis başkanlığı için tek adayın Cemil Çiçek olduğu söyledi

28 Haziran 2013 14:31

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP'de Meclis Başkanlığı için tek adayın Cemil Çiçek olduğu söyledi.
 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in görev süresinin sona ermesinin ardından TBMM Başkanlığı için ilk başvurular başladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP’de meclis başkanlığı için tek adayın Cemil Çiçek olduğu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, TBMM Başkanlığı'na aday oldu.

Meclis Başkanlığı için ilk başvuru MHP'den gelmişti. Faruk Bal, MHP'den adaylık için resmen başvurmuştu.

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