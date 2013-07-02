Cemil Çiçek ikinci kez TBMM başkanı seçildi

Üçüncü tur oylamaya 477 üye katıldı. Cemil Çiçek 299 oy alırken, Osman Korutürk 109, Faruk Bal ise 47 oyda kaldı. 15 oyun boş kullanıldığı 3. turda 7 oy ise geçersiz sayıldı. Genel Kurul, Başkanvekili Sadik Yakut'un başkanlığında toplandı. Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşlarının ardından TBMM Başkanı seçimine geçildi.

TBMM Başkanlığı için Ak Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal aday gösterildi. Milletvekilleri, illerin alfabetik sırasına Meclis Başkanı'nı seçebilmek için gizli oy vermeye başladı.

1. turda sonuç yok

TBMM Başkanlığı 1. tur seçiminde oylamaya 482 milletvekili katıldı.

Oylama sonucunda Cemil Çiçek 292, Osman Korutürk 108, Faruk Bal 51 oy aldı.

Seçimde 21 boş oy kullanıldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda da yeterli oy çıkmadı

İkinci tur oylamada ise Cemil Çiçek 294, Osman Korutürk 110, Faruk Bal 47 oy aldı.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanı olabilmek için ilk tur oylamada üye tamsayısının üçte ikisinin (367) oyunun alınması gerekiyor. İkinci turda da 367 sayısına ulaşılamaması durumunda, üçüncü tur oylamaya geçiliyor. Adaylar, bu turda üye tamsayısının salt çoğunluğunun (276) oyunu alması gerekiyor.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday dördüncü tura katılacak. Bu oylamada en fazla oy alan üye, TBMM'nin yeni Başkanı seçilmiş olacak.

66 vekil katılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört partinin sandalye sayısı ve bağımsızlar toplandığında 548 milletvekili bulunuyor. 482 milletvekilinin katıldığı TBMM Başkanlık seçimlerine, 66 ismin katılmaması dikkat çekti.

Meclis'teki sandalye dağılımı şu şekilde:

Adalet Ve Kalkınma Partisi 327

Cumhuriyet Halk Partisi 134

Milliyetçi Hareket Partisi 52

Barış Ve Demokrasi Partisi 29

Bağımsız Milletvekili 6

Toplam 548