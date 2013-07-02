Burhan Kuzu AKP'ye darıldı

TBMM Anaysa Komisyonu Başkanı, AKP'li milletvekili Burhan Kuzu, TBMM Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

TBMM Başkanlık seçimi bugün yapılıyor. AKP'li çoğunluğun adayı Cemil Çiçek yeniden büyük ihtimalle yeniden göreve gelecek. Başkanlık için adaylığını koymak istediğini fakat aday gösterilmediğini söyleyen Burhan Kuzu ise 'Küskün değilim ama kırgınım, belki de çok kırgınım. Bazı şeyleri hak etmiştim' sözleriyle sitem etti.

Partinin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlatan Kuzu, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak TBMM Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getirebileceğini söylediğini, fakat Erdoğan'ın takdirinin farklı olduğunu idade etti.

Kuzu da Erdoğan'ın takdirine uyarak adaylığını koymazken adayların ön seçimle belirlenmesinin daha adil olacağını belirtti.