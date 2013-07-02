T24 LogoT24 Logo
Politika

Burhan Kuzu AKP'ye darıldı

Burhan Kuzu: 'Kırgınım, belki de çok kırgınım... Bazı şeyleri hak etmiştim.'

02 Temmuz 2013 16:29

TBMM Anaysa Komisyonu Başkanı, AKP'li milletvekili Burhan Kuzu, TBMM Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

TBMM Başkanlık seçimi bugün yapılıyor. AKP'li çoğunluğun adayı Cemil Çiçek yeniden büyük ihtimalle yeniden göreve gelecek. Başkanlık için adaylığını koymak istediğini fakat aday gösterilmediğini söyleyen Burhan Kuzu ise 'Küskün değilim ama kırgınım, belki de çok kırgınım. Bazı şeyleri hak etmiştim' sözleriyle sitem etti.

Partinin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlatan Kuzu, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak TBMM Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getirebileceğini söylediğini, fakat Erdoğan'ın takdirinin farklı olduğunu idade etti.

Kuzu da Erdoğan'ın takdirine uyarak adaylığını koymazken adayların ön seçimle belirlenmesinin daha adil olacağını belirtti.

ETİKETLER

burhan kuzuTBMM başkanlığıseçimadayakp

İlgili Haberler

Burhan Kuzu: Erdoğan çok güçlü, Obama zavallı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, yeni anayasa yapım sürecine değinerek, öncelikle milli egemenliğin ön plana çıkarılması gerektiğine işaret etti

Burhan Kuzu'nun resmi internet sitesi, RedHack tarafından çökertildi

Burhan Kuzu Twitter'a 'Elim bir olay yaşandı, bu da düğünümüzün tadını kaçırdı' yazdığı için Twitter'da tepki toplamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24