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Burhan Kuzu'nun resmi internet sitesi, RedHack tarafından çökertildi

Burhan Kuzu Twitter'a 'Elim bir olay yaşandı, bu da düğünümüzün tadını kaçırdı' yazdığı için Twitter'da tepki toplamıştı

13 Mayıs 2013 19:40

AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun resmi internet sitesi olan burhankuzu.gen.tr adresi, RedHack tarafından çökertildi.

RedHack saldırının sebebi olarak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen saldırının olduğu gün AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun oğlunu evlendirmesi ve Twitter'a yazdığı mesajları gösterdi.

Radikal.com'un haberine göre, patlamaların ardından Burhan Kuzu Twitter'a 'Elim bir olay yaşandı, bu da düğünümüzün tadını kaçırdı' yazmış, bu yüzden Twitter'da tepki toplamıştı.

RedHack Twitter'da yayınladığı mesajda 'Sevgili @burhankuzu; bu da bizim dugun hediyemiz, taa Hatay'lardan geliyor. Sadece dugununun degil, seninde tadini kaciracagiz.. http://burhankuzu.gen.tr/ Hatay halki yalniz degilir! Unutmayacagiz, affetmeyecegiz!' dedi.

 

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