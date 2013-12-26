Anayasa Mahkemesi'nin kararı Mehmet Ağar'ı kurtardı

Anayasa Mahkemesi, "denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan bir suçtan hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılan hükümlülerin tekrar cezaevine gönderilmesini" zorunlu kılan kanun hükmünü iptal etti.

Böylece, denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan ve kalan infazı durdurulan Mehmet Ağar, tekrar cezaevine dönmeyecek.

Susurluk davası kapsamında onanan 2 yıllık hapis cezasının bir yılını Aydın Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken ve Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak tahliye olan Mehmet Ağar, Ankara ’da, 30 Eylül 1993 günüdönemin Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamenin Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle, sanıklar arasında yer aldığından "denetimli serbestlik" hakkını kaybetmişti ve tekrar cezaevine girecekti. Ancak Muğla İnfaz Hakimliği, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar'ın "denetimli serbestliğinin iptali" kararını durdurunca Ağar cezaevine girmekten kurtulmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Ağar’ın avukatı tarafından yapılan infazın durdurulması konusundaki itirazı ve Aydın İnfaz Hakimliğince yapılan başvuruyu bugün gündemine alarak, "denetimli serbestlik" hakkını Ağar'a geri verdi.