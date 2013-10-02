İddianame kabul edildi; Ağar, Şahin ve Eken'in müebbet hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdulmecit Baskın'ın 1993'te öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de arasında bulunduğu 12 kişi hakkında hazırladığı iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianamede, Abdulmecit Baskın'ın 30 Eylül 1993'te gece kaçırılarak, ateşli silahla öldürüldüğü, cesedinin 3 Ekim 1993'te Ankara-Haymana yolu üzerinde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, o dönemde dairede görev yapan Korkut Eken ile eski Özel Harekat Polisleri Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Uğur Şahin ve Alper Tekdemir "şüpheli" olarak yer aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

Sanıkların, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek, adam öldürmeye iştirak" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmaları istendi.