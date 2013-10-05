Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmacit Baskın’ın öldürülmesiyle ilgili davanın bir numaralı sanığı Mehmet Ağar'ın, eski yol arkadaşları İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in de aralarında bulunduğu diğer sanıklarla birlikte yargılanmak istemediği ortaya çıktı.

Davanın görüleceği Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne başvuran Ağar “Beni ayrı yargılayın” dedi. Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında Ağar’ın talebini reddedip davanın 27 Kasım’da görülmesine karar verdi. 30 Eylül 1993’te özel harekâtçı polislerce kaçırılan ve cesedi 3 Ekim’de bulunan Baskın’ın öldürülmesiyle ilgili dava için hazırlanan tensip zaptında, tutuklu sanıklar Ayhan Çarkın ve Ziya Bandırmalıoğlu’nun kaldıkları Sincan 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na yazı yazılarak iki sanığın duruşma günü hazır edilmeleri de istendi.

‘Gelmezlerse zorla getirin’

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'deki haberine göre, mahkeme tensip zaptında tutuksuz sanıklara duruşmalara gelmemeleri halinde zorla getirilmesi uyarısını içeren ‘meşruhatlı’ davetiye gönderdi. Abdülmacit Baskın’ın eşi Raife Baskın’ın da tanık sıfatıyla polis zoruyla getirilerek şikâyet ve delillerini sunması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca gizli tanık ‘Ayışığı’nın ifadesini diğer tanıklar, milletvekilleri Esat Canan, Şerif Bedirhanoğlu ve Behçet Uzunay, Abdullah Oktay’ın ifadesinden sonra alınmasına karar verdi.

Müebbet hapis isteniyor

İddianamede, sanıklar hakkında ‘Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında adam öldürmek, adam öldürmeye iştirak etmek’ suçlarından müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in suç işlemek amacıyla ‘silahlı teşekkül oluşturdukları ve bu silahlı teşekkülün yöneticiliğini’ yaptıkları iddia ediliyor. Şüpheli eski Özel Harekâtçı polisler Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy’un ise ‘suç örgütüne üye’ oldukları ileri sürülüyor.