Anayasa Mahkemesi son kararı verdi: Üniversitelerde çalışan doktorlar muayenehane açamayacak

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen kanunun, kamuda çalışan doktorların muayenehane açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini reddetti. Buna göre üniversitelerde çalışan doktorlar muayenehane açamayacak.

CHP, 6514 sayılı sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.



Başvurunun ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, yasanın mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14 ve 19. maddelerinin yürürlüğünü daha önce durdurmuştu.



Davayla ilgili esas incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi dün Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sözlü açıklamalarını dinledi. Sözlü açıklamaların ardından davayı esastan görüşmeye başlayan Anayasa Mahkemesi heyeti, incelemesini bugün sonuçlandırdı.



Yüksek Mahkeme, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerinin, faaliyetlerini "üç ay içinde" sona erdirmelerini öngören 14 ve 19. maddeleri iptal etti.

Muayenehane açamayacaklar

Heyet, öğretim üyesi doktorların muayenehane ve benzeri yerleri açamayacağına ilişkin hükümlerinin iptal istemini ise reddetti. Karara göre, öğretim üyesi doktorlar bundan sonra muayenehane açamayacak.



Yüksek Mahkeme, doktorların saat 17.00'den sonra çalışıp çalışmamasına ilişkin izin konusunda da kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğuna karar verdi.



Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinin yazımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.