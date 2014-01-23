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'Tam Gün Yasası beklentimi karşılamadı'

Yüz nakli operasyonlarıyla tanınan Prof. Ömer Özkan, Tam Gün Yasası'nı eleştirdi

23 Ocak 2014 16:41

Yaptığı yüz nakli operasyonlarıyla tanınan Prof. Ömer Özkan, sağlık çalışanlarının iş saatlerini ve görevlerini düzenleyen Tam Gün Yasası’nın beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Vatan gazetesindee yer alan habere göre, Türkiye’de yaptığı yüz nakli operasyonlarıyla tanınan Prof. Ömer Özkan, ‘Tam Gün Yasası’nı eleştirdi. Sağlık alanında değişiklikler öngören yasanın yeterli olmadığını savunan Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nden ayrılık sinyali verdi.

Özkan, “İstediğimiz bir kanun mu? Asla değil. Kendi adıma söyleyeyim benim beklentilerimi karşılamıyor, bu çok önemli. Onaylandıktan sonra yapacak bir şey yok. Kanun bize ne diyorsa ona uyacağız. Daha sonra başka yerlerde tekrar değişiklikler olur mu olmaz mı? Ama sonuçta kendi hayatınız var. Birçok tecrübeniz var. Bir anda kurumunuz mu, dışarısı mı? Bunları birçok yerlere bunu bildirdik” dedi.

Yurt dışındaki çok sayıda üniversite ve sağlık kuruluşundan da teklif aldığını söyleyen Ömer Özkan tercihinin Türkiye’de kalmak olduğunu belirtti. Türkiye'ye hizmet etmek istediğini söyleyen Özkan, tek beklentisinin Türkiye’nin önünü açacak operasyonları yapmasına imkân sağlayacak yasal uygulamalar olduğunu belirtti.

Yasayla, profesör ve doçentler, mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Kamuda çalışan doktorlar, yine mesai dışında iş yeri hekimliği yapabilecek.

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