Tam Gün Yasası'na yürütmeyi durdurma kararı

CHP, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 19 maddesini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeler öğretim üyelerinin muayehanelerini18 Nisan'a kadar kapatmasını öngörüyordu.

O maddeler şöyle:

Madde 14 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 64 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

Madde 19 – 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.”