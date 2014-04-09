T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tam Gün Yasası'na yürütmeyi durdurma kararı

Anayasa Mahkemesi, Tam Gün Yasası'ndaki 14 ve 19. Maddelerinin yürütmesini durdurdu. Öğretim üyesi olan doktorlara özel sektörde çalışma yolu açıldı

09 Nisan 2014 17:12

CHP, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 19 maddesini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeler öğretim üyelerinin muayehanelerini18 Nisan'a kadar kapatmasını öngörüyordu.

O maddeler şöyle:

Madde 14 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 64 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

Madde 19 – 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.”

 

ETİKETLER

tam gün yasasıyürütmeyi durdurmadoktorüniversiteöğretim üyesi

İlgili Haberler

Tam gün yasası yürürlüğe girdi, sağlık hizmeti nasıl etkilenecek?

Meslek örgütleri, yürürlüğe giren tam gün yasasıyla üniversitelerin boşalacağını, eğitim seviyesi ile sağlık hizmetinin gerileyeceğini öne sürdü

'Tam Gün Yasası beklentimi karşılamadı'

Yüz nakli operasyonlarıyla tanınan Prof. Ömer Özkan, Tam Gün Yasası'nı eleştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24