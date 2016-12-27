Anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi de komisyondan geçti

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişikliği teklifinin üçüncü ve dördüncü maddesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyondan geçen üçüncü maddeye göre, 18 yaşını dolduran kişilerin milletvekili olabilmesini öngörülüyor.

Komisyondan geçen dördüncü maddeye göre, milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir yapılacak.

Meclis'te tartışmalara sebep olan 'yedek milletvekilliği' maddesi de iptal edildi.

Birinci madde

Anayasa Komisyonu’nda AKP oylarıyla kabul edilen ‘yargı yetkisi’ başlıklı birinci maddeye ‘tarafsız’ ibaresi eklendi.

Yargı yetkisi maddesinin mevcut anayasadaki hali şöyle:

MADDE 9 - Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:

YARGI YETKİSİ MADDE 9 - Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

İkinci madde

Değiştirilmesi öngörülen maddeye göre, Meclis'teki milletvekilis sayısı 600'e çıkacak.

Mevcut metin şöyle:

MADDE 75- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75’inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklide değiştirilmiştir.

Üçüncü madde

Komisyondan geçen üçüncü maddeye göre, 18 yaşını dolduran kişilerin milletvekili olabilmesini ön görüyor.

Mevcut metin şöyle:

MADDE 76- (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:

Kanunun 76'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmibeş" ibaresi, "onsekiz" şeklinde, ikinci fıkrasnda yer alan "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar," ibaresi "askerlikle ilişiği olanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

Dördüncü madde

Komisyonda kabul edilen dördüncü madde, milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını öngörüyor.

Mevcut metin şöyle:

MADDE 77- (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.

Yapılması planlanan değişiklik şöyle:

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

Beşinci madde iptal

Anayasa değişiklik teklifinde tartışmalara sebep olan 'yedek milletvekilliği' iptal oldu. Milletvekilleri, yedek milletvekilliği için, "can güvenliği" endişelerini belirtmişti.

"Anayasa teklifindeki 7 maddede değişiklik bekleniyor"