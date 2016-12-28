AKP ve MHP'nin Meclis'e getirdiği anayasa değişiklik teklifinde 'yedek milletvekilliği' iptal oldu.

Dört madde de komisyondan geçti

Yıldırım-Bahçeli görüşmesi

Kulislerde, AKP içinde geniş çaplı bir itiraza neden olan yedek milletvekilliği düzenlemesi merak ediliyordu. Alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında da ele alındığı belirtilen ‘yedek milletvekilliği ’ konusunda iki formül konuşmuştu. Teklifin ‘yedek milletvekilliğini’ düzenleyen 5. Maddesi paketten düşürülecekti ya da isim değişikliği yoluyla makyaj yapılacaktı.

Can güvenliği endişesi

Değişiklik teklifi öncesi milletvekillerinin, “Bu yedek milletvekilliği olursa, herkes bir trafik kazasına kurban gidebilir. Asıl vekilin yerine geçmek için cinayetler bile işlenebilir” dediklerine dikkat çekilmişti.

Başbakan: Kimse sizi öldürmez

Başbakan Binali Yıldırım, AKP milletvekilleriyle yaptığı görüşmede. anayasa değişikliği teklifindeki 'yedek vekillik' ile ilgili kaygıların dile getirilmesi üzerine "Kimse sizin yerinize gelmiyor. İleride bir yer boşalırsa o doldurulacak. Merak etmeyin, kimse sizi öldürmez” yanıtını vermişti.