Kulis: Anayasa teklifindeki 7 maddede değişiklik bekleniyor

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerine anlaşmaya vardığı partili cumhurbaşkanlığını kapsayan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinde 7 - 8 maddede değişikliğe gidilebileceği konuşuluyor. Meclis kulislerinden edinilen bilgilere göre, 'yedek milletvekilliği,' HSYK'nın yapısı, cumhurbaşkanı için kullanılan "doğuştan Türk olma" ifadesi ve cumhurbaşkanı yardımcılarının kriterleriyle ilgili maddelerin değiştirilmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu 7. gününde ilgili maddelere AKP milletvekilleri tarafından da itiraz geldiği öğrenildi. Teklifteki değişikler için AKP'nin önerge vermesi bekleniyor. Ayrıca bugünkü görüşmelerde CHP ve HDP iki önerge verdi. HDP'nin "anayasa görüşmelerinin ertelenmesi" talebiyle CHP'nin "görüşmeler TRT-3'ten canlı yayınlansın" isteği reddedildi. Komisyonda gerginlikle yürüyen tartışmalarda CHP'li Özkan Yalım'ın konuşmasıyla daha da yükseldi. Yalım, IŞİD tarafından yakıldığı iddia edilen askerlerin görüntüsünü komisyonda gösterince AKP'yi kızdırdı.

İki maddenin kabul edildiği dünkü oturumda tartışma çıkmıştı

Teklifin dünkü oturumunda yargıya ilişkin birinci madde ile milletvekili sayısını 550' den 600' e çıkaran 2. madde kabul edildi. Bugünkü toplantıda seçilme yaşını 18' e indiren üçüncü madde görüşülmeye başlandı.

T24'ün edindiği bilgilere göre, anayasa teklifinde değişiklik yapılması için 8 önerge bekleniyor. Anayasa değişilik teklifindeki 'yedek vekillik' ve 'doğuştan Türk vatandaşı olma' maddeler çıkarılacak, mevcut hüküm aynen korunacak. Bir başka önerge ile cumhurbaşkanı yardımcılarının özellikleri netleşecek. HSYK'nın 12 olması öngörülen üye sayısının da 15'e çıkması da gündemde olduğu öğrenildi.

Anayasa Komisyonu'nun 7. günü de kavgayla başladı

İki önerge reddildi

Öte yandan HDP, 12 milletvekilinin tutuklu olması nedeniyle Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerin durdurulması için önerge verdi.

HDP'nin görüşmelerin durdurulması için önerge oylamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, HDP'lilerle kabul oyu verdi. Oylama 15'e 4 reddedildi.

HDP'den sonra CHP de görüşmelerin TRT-3'den canlı yayınlanması için önerge sundu. Önerge hakkında CHP'li Tezcan konuştu. Tezcan, "Meclis TV Genel Kurulu nasıl canlı veriyorsa öyle canlı versin. Anayasa gibi önemli meseleyi izlesin. AKP neyi istemişse bunu millet görsün" dedi.

CHP'nin önergesi AKP tarafından reddedildi.

"Ben de sinirlendim ve pet su bardağını karşıya fırlattım"

CHP Gruğ Başkanvekili Engin Altay'ın CNN Türk'te canlı yağtığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Küfür yedik, hakaret yedik, baskıyla karşılaştık, güvenliğimizle ilgili endişelere kapıldık. Biz de insanız. Ben de sinirlendim ve pet su bardağını karşıya fırlattım. Ben Meclis’e hakaret, küfür yemek için gelmedim. İktidar partisi bir gerilim atmosferi kurulsun istiyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ama bu şu değil, haklarımızın tümünden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hatiplerimiz sistemin ve rejimin nasıl değiştirileceğiyle ilgili konuşacak.

"Vicdan var, hak var, hukuk var. Memlekette 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi var, 3 kişi konuştuktan sonra ikinci madde için oylama yapıyorsunuz. Bir arkadaşımız kalp spazmı geçirdi. Tansiyonu çıktı. İktidar partisinin burada yaptığı despotluktur. Onlar arzuluyor ki CHP çekilir gider, yarım saatte geçiririz. CHP TBMM’de de, referanduma giderse meydanlarda da demokrasiyi savunacaktır. Bu anayasa 15 Temmuz anayasasıdır. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bir kişinin iki dudağı arasına bırakmak ancak faşist diktatörlüklerde vardır. Osmanlı’da bile padişahın son dönemde danıştığı bir Meclis vardı. Hem iç barışımız, hem bölge barışı için felakettir.

CHP'li Yalım: Dışarıda evlatlarımız öldürülüyor, biz neyle uğraşıyoruz

Komisyonda gerginlikle yürüyen tartışmalarda CHP'li Özkan Yalım'ın konuşmasıyla daha da yükseldi. Yalım, IŞİD tarafından yakıldığı iddia edilen askerlerin görüntüsünü komisyonda gösterince AKP'yi kızdırdı.

Yalım AKP'lilerin "Provakatör" demesine "Dışarıda evlatlarımız öldürülüyor buz burada neyle uğraşıyoruz. Biz bu çocuklarımızı yaşatmak durumundayız" dedi.