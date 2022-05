Amerikan Yönetmenler Birliği'nden 'The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'a büyük ödül

Oscar'ın favorileri arasında gösterilen ‘The Power of the Dog’un yönetmeni Jane Campion, Amerikan Yönetmenler Birliği'nden aldığı ödülle sinema tarihine geçti.

Jane Campion, dün verilen Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri’nde (DGA) tarih yazdı. ‘The Power of the Dog’ filminin yönetmeni, En İyi Film Yönetimi ödülünü alan ikinci kadın yönetmen olarak sinema tarihine geçti. Campion, 1993'teki ‘Piyano’ filmiyle büyük ödülü kazanmıştı.

NTV'nin haberine göre; Yönetmenler Birliği Ödülü, bu yıl Oscar’ın favorisi olarak gösterilen Jane Campion ve ‘The Power of the Dog’ filmi için ödül şansının daha da arttığını gözler önüne serdi. Jane Campion'ın En İyi Fikm Yönetmeni ödülünü kazandığı Yönetmenler Birliği Ödülleri'nde Maggie Gyllenhaal, 'The Lost Daughter' filmiyle En İyi İlk Yönetmenlik Deneyimi ödülünü aldı.

Mark Mylod, Succession ile En İyi Dram Dizisi Yönetmeni, Lucia Aniello ise Hacks ile En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni seçildi. ​

TIKLAYIN | Oscar'ın habercisi Altın Küre adayları açıklandı