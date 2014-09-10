Amerikan ambargosunun Küba'ya maliyeti 116.8 milyar dolar

Sosyalizm ile yönetilen Küba, devrimin yaşandığı 1959 yılından bu yana, ABD tarafından uygulanan ambargo nedeniyle 116.8 milyar dolar ekonomik kayba uğradı. Kübalı yetkililer, ambargonun geçtiğimiz yılki maliyetinin 3.9 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Küba hükümeti her yıl Birleşmiş Milletler'e ambargonun sonlandırılması için hazırlayıp sunduğu bir raporda ambargonun olmadığı takdirde Küba'nın sadece rom ve puro satışından 205.8 milyon dolar kazanabileceği belirtildi.

Sol haber portalında yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler'in çözüm konusunda son 22 yıldır kesintisiz olarak sergilediği tutum ise ambargoya engel olamıyor. Geçtiğimiz yıl BM'de yapılan oylamada 188'e karşın ABD ve İsrail'in karşı oy kullanmıştı. Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden bu yana, Küba'ya ABD dışında hiçbir ülke ambargo uygulamıyor.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Abelardo Moreno gazetecilere verdiği hazırladıkları rapora ilişkin demeçte, "Dünyanın hiçbir yerinde ABD hükümetinin öncülüğünde 55 yıldır Küba'ya karşı uygulanan ambargo kadar terörize edici ve ve bütün bir halkın insan haklarını alçakça ihlal eden bir uygulama yoktur, hiç olmamıştır" dedi.

Raporda; ambargonun 2013 Nisan ayı ile 2014 Haziran'ı arasında Küba dış ticaretine 3.9 milyar dolar zarar verdiği, ambargonun olmadığı takdirde Küba'nın sadece rom ve puro satışından 205.8 milyon dolar kazanabileceği belirtiliyor.