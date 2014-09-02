Küba'ya giden bavulunda en fazla 24 sütyen taşıyabilir

Küba’da yaygın olan bavul ticaretinin önüne geçilebilmek için gümrük mevzuatında yeni düzenlemeler yürürlüğe konuldu. Buna göre, Küba'ya giden birisi bavulunda en fazla 24 sütyen taşıyabilecek.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, beş sene önce yapılan anlaşmalarla iki ülke arasındaki kısıtlamaların belirli oranda kaldırılmasıyla Kübalıların ABD'ye seyahat etmeye başlaması birçok tüketim malzemesinin kısıtlı olduğu adada bavul ticaretinin önünü açtı. Traş bıçağından kurşun kaleme kadar her türlü tüketim maddesinin taşındığı ticaret ağında 2 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Bavul ticaretindeki büyümenin iç piyasadaki karaborsacılık faaliyetlerini artırması Raul Castro yönetimini yeni tedbirler alma yoluna gitti.

24 sütyenden fazlasına izin yok

41 sayfalık yeni gümrük mevzuatına göre, yolcuların bavullarında getirdiği bir çok ürünün miktarı düşürüldü. Örneğin daha önce 20 kilo çamaşır deterjanını bavuluna yerleştiren bir yolcu şimdi sadece 10 kiloyla yetinmek zorunda kalacak. Kısıtlama getirilen kalemlerden en dikkat çekeni ise ülkeye sokulacak sütyen miktarı oldu. Küba'ya giriş yapan bir yolcu daha önce bavulunda 48 sütyen taşıyabiliyorken, şimdi en fazla 24 adet sokabilecek.

Küba gümrüğü aynı zamanda bir yolcunun valizindeki eşyaların toplamının 1000 doları geçmesini de yasakladı. LED televizyonlardan bebek mobilyalarına kadar birçok ürünün geçişişinin yasal olduğu ülkede bu karar büyük tartışma yarattı.

Bavul ticareti karaborsayı tetikledi

Hükümet ise geçen sene sadece 66 televizyon ve 42 bilgisayarın bavul ticareti yoluyla gümrükten geçtiğini belirterek yapılan tartışmaların anlamsız olduğunu açıkladı.

Küba ekonomisini araştıran Florida menşei The Havana Consulting Group'un adaya seyahat eden 1154 Küba ve ABD vatandaşıyla yaptığı bir araştırmaya göre, geçen yıl bavul ticareti yoluyla Küba'ya 2 milyon dolarlık ürün taşındı. Yolcu başına düşen ortalama miktar ise 3551 dolar oldu.