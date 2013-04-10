1990'lardaki ekonomik kriz Kübalıların ömrünü uzattı

Küba'da yapılan kapsamlı bir sağlık araştırması Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kişi başına beşer kilo vermesine neden olduğunu bunun da ölüm oranlarını yarıya indirdiğini ortaya koydu.

BBCTürkçe'de yer alan Independent haberine göre, 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Küba'da yakıt ve gıda sıkıntısı yaşandı. Kriz nedeniyle Kübalıların daha az yedi ve şehirdekilerin yakıt sıkıntısından mecburen daha çok yürüdü. Küba'nın kırsal kesimde yaşayanlar ise, tarımda çok daha az makine kullandı.

Koşullar nedeniyle Kübalıların kişi başına beşer kilo verdi ve bu şekilde şeker hastalığından ölümler yarı yarıya, kalp krizinden ölümler ise üçte bir oranında azaldı.

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan Amerikalı, İspanyol ve Kübalı bilim insanlarının araştırmasında 'Küba örneği, küresel obezite salgınının tersine çevrilmesinin sağlığa potansiyel yararlarını kayda değer bir şekilde gösteriyor" ifedesi kullanıldı.