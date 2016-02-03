"Amedspor'un yaşadıklarını ilginç görmeyenler, kendinize neden spor gazetecisi diyorsunuz ki?"

Cumhuriyet gazetesinin spor yazarı Bağış Erten, Bursaspor’u eleyerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldikten ve Fenerbahçe ile eşleştikten sonra kulüp binası basılan, seyircisiz maç oynama cezasına çarptırılan ve oyuncusu Deniz Naki’nin Disiplin Kurulu’na sevk edilen Amedspor haberleri için duyarsız kalan gazetecileri eleştirirken "Şimdi burada haber, öykü, ilginçlik, farklılık göremiyorsanız bu mesleği neden yapıyorsunuz ki? Yayıncı kuruluş olarak bu maçın özetini bile göstermeye gönülsüzseniz, maçı anlatan olarak taraflılık ithamıyla karşılaşıyorsanız neden kendinize spor gazetecisi diyorsunuz ki?" diye sordu.

Spor yazarı Bağış Erten'in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (3 Şubat 2016) nüshasında "Sözde Amedspor galibiyeti iddiası!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

İnsan bazen hakikaten şaşırıyor. Evet, gazetecelik mesleği Misakı Milli sınırlarında hızla irtifa kaybediyor. Tamam, medya bir kamusal faaliyet değil, moda deyimle “algı yöneticisi” olmuş durumda. Cepheleşme yüzünden doğruyla yanlışı ayırt edemiyoruz. O da kabul. Ama körleşmenin son raddesine geldiysek bu mesleği yeniden düşünmek zamanı demektir.

Gazetelerin ilk sayfalarını, hele de politika sayfasını takip edenler için yukarıdaki satırlar pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Artık her kelimenin bir saldırı aracına, her satırın bir cepheye tekabül ettiği günlerdeyiz. Ama spor basını öyle değildir. İlk oluşmaya başladığı günlerden beri görece özerkliğini ve serbestisini korur. Devletin organları doping mi yapmıştır, haberi tereddütsüz manşetten verilir. Yetkililerin de gıkı çıkmaz. Kimse o haberi yapanları hıyanetle suçlamaz, dışlamaz. Federasyonlar saçmaladı mı? Bu bir haberdir ve kimse şaşırmaz.

Durum vahim

Ama bugünlerde her toplumsal gerçek gibi bu da sarsıntı geçiriyor sanki. Artık örneklerle açıklama bölümüne geçelim de siz de durumun vahametini daha iyi anlayın.

Malum Amedspor gitti, önce Türkiye Kupası’nın içinden ve gruptan çıkılması zor yokuşunu, hem de namağlup aştı. Sonra koskoca Bursaspor’u hem de deplasmanda yenip tur atladı. Şimdi haberi öğelerine ayıralım. Hangi Amedspor? Adından da anlaşılacağı üzere bölge halkının (adını net koyalım Kürtlerin) hassasiyetiyle kurulmuş, adını da ona göre almış (ve hatta bunun mücadelesini vermiş), bir tür toplumsal temsiliyeti olan Amedspor. Ne yapmış? Türkiye Kupası’nın küçük takımları öğüten, büyükleri kollayan statüsünden sıyrılıp, üçüncü kümeden buraları, yani çeyrek finali görmüş. Son 10 senede bunu başaran üçüncü takım olmuş. Kimi yenmiş? Kendisini pek de hoş karşılamayan, milliyetçi- şoven hassasiyetlerini daha evvel Diyarbakırspor maçında ve Ermenistan maçı öncesi de göstermiş, Türkiye’nin beşinci şampiyonu Bursaspor’u. Şimdi burada haber, öykü, ilginçlik, farklılık göremiyorsanız bu mesleği neden yapıyorsunuz ki? Yayıncı kuruluş olarak bu maçın özetini bile göstermeye gönülsüzseniz, maçı anlatan olarak taraflılık ithamıyla karşılaşıyorsanız neden kendinize spor gazetecisi diyorsunuz ki? Amedspor şimdi Fenerbahçe’yle eşleşti mi? Eşleşti. Ne olacak? Nasıl görmezden geleceksiniz acaba? Amedspor’u buzlayıp, ya da fotoğraflarda tipeksleyip mi vereceksiniz haberi? Amedspor’un ismi “Sözde futbol takımı” mı olacak? Van Persie Hollandalı liberalliğiyle savaş mavaş gibi laflar edip Diyarbakır’a gitmek istemezse ve bu, dünya basınına yansırsa susup kalacak mısınız?

Bizim için kocaman haber?

Daha önemlisi, misal elin Fransızında defalarca kez böyle mucizeler olunca kulak kabartıyorken, misal Franco karşısında Barcelona galibiyeti deyince oku oku bitiremiyorken, misal Falkland Savaşı ve Arjantin - İngiltere maçı meselesinde ağzınızın suyu akıyorken, misal Di Canio Nazi selamı verince Lazio taraftarınca kahramanlığına yükseliyor ve siz de bunu hikâyeleştiriyorken, şimdi Amedspor’u görünce gözüne fener tutulmuş tavşan olarak kalakalacağız öyle mi? Bu sene kupada bundan ilginç başka bir haber var da biz mi kaçırdık? Bölgede sokak sokak silahlar, bombalar patlasın, çözüm sürecinden savaş naralarına dönüşen Kürt sorunu iltihaplarla dolsun, HDP yüzde 10’la milyonlarca oy alsın, siz Amedspor nedir, neye tekabül eder, kimlerden oluşur merak etmeyin. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Sünnisi, Alevisi bir araya gelip takım oluşturacak, Diyarbakır’da ciddi bir desteği arkasına alacak, 9 yabancılı Bursaspor’u yenecek biz de bakmayacağız öyle mi?

Gazetelerin ilk sayfalarında bunu yapmak artık zor olabilir. Kusura bakmayın ama biz spor sayfalarında buna alışmadık henüz. Bu bizim için hâlâ kocaman bir haberdir.