TFF'den Amedspor açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Amed Sportif Faaliyetler'e verilen 1 maç cezaya ilişkin bir açıklama yayınladı. TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, "Barikat burada dimdik ayakta", "Her yer Sur, her yer direniş", "Çocuklar ölmesin maça gelsin" sloganlarının Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında gerçekleştiği için cezanın da kupa maçında uygulanacağı vurgulandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amed Sportif Faaliyetler'e verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası ve bu cezanın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına denk gelmesi üzerine kamuoyunda yaşanan tartışmalara yanıt verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28 Ocak 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehirspor-Amed Sportif Falliyetler karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezası kamuoyunda tartışmalara ve bilgi kirliliğine neden olmuştur.

Amed Sportif Faaliyetler kulübüne Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesindeki Ayrımcılık - ideolojik propaganda yasağını ihlali nedeniyle aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca ve ihlalin bu sezonda 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle tekerrür hali dikkate alınarak 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmiştir. Söz konusu disiplin cezası, Barikat burada dimdik ayakta…, Her yer Sur, her yer direniş… Her yer Cizre, her yer direniş…, Çocuklar ölmesin maça gelsin… sloganları nedeniyle verilmiştir ve cezaya neden olan olaylar Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında gerçekleştiği için Futbol Disiplin Talimatı'nın 99/4 maddesi gereği yine Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında uygulanacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 28 Ocak 2016 tarihinde oynanan müsabakayla ilgili sevkini 29 Ocak 2016 günü yapmış ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkten sonraki ilk rutin toplantısında (02.02.2016-54) kararı almıştır.



Bu vesileyle profesyonel liglerimizde sevklerin Salı günleri, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Cuma günleri yapıldığını, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Salı ve Perşembe günleri toplandığını özellikle belirtmek isteriz. Bunun yanında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin 2 Şubat Salı günü saat 14:30'da yapılacağı 30 Ocak 2016 günü kamuoyuna duyurulmuştur.

Konuyla ilgili PFDK kararı Statü ve Talimatlarımıza uygun olarak alınmıştır ve kulübün alınan karara itiraz hakkı bulunmaktadır."