Amedspor'a 'ideolojik propaganda' cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehirspor maçında 'ideolojik propaganda' yaptığı iddiasıyla Amedspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 25 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Not: Yazım hataları TFF’ye aittir