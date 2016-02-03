Devrimci Trabzonsporlular'dan Amedspor’a destek

Bursaspor’u eleyerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldikten ve Fenerbahçe ile eşleştikten sonra kulüp binası basılan, seyircisiz maç oynama cezasına çarptırılan ve oyuncusu Deniz Naki’nin Disiplin Kurulu’na sevk edildiği Amedspor’a “Devrimci Trabzonsporlular”dan destek geldi. Yapılan destek açıklamada “Bizler futbolda TFF eliyle yürütülen bu adaletsiz yalan dolan düzenine karşı sonuna kadar Amedspor’un yanındayız” denildi.

“Bizler biliyoruz ki bunların hepsi hikaye” denilen açıklamanın metni şöyle:

“Dün Türkiye Kupası Kuraları açıklandı. Kura sonucunda iki alt ligde yer almasına rağmen en son Bursaspor’u da eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Amedspor, Fenerbahçe ile eşleşti.

“Her şey o saatten sonra başladı. 6 saat içinde; önce Amedspor kulüp binası basıldı. Sonra Amedspor’a Başakşehir deplasmanında ‘taraftarlarının attığı ideolojik sloganlardan dolayı bir maç seyircisiz oynama cezası” verildi. Ardından o da yetmedi bu seyircisiz maç Urfa’ya taşındı. O da yetmedi Amedspor’un en önemli oyuncusu Deniz Naki ‘ideolojik propaganda yaptığı’ gerekçesi ile PFDK’ya sevk edildi. Muhtemelen ceza alacak ve bu maçta oynayamayacak.

“Başakşehir maçında atılan TFF’nin Amedspor Kulübüne ceza uydurmasına neden olan sloganlar şunlar: ‘Barikat burada dimdik ayakta’, ‘Her yer Sur, her yer direniş’, ‘Her yer Cizre, her yer direniş’, ‘Çocuklar ölmesin maça da gelsin’.

“Bu sloganların içeriği birçok kişinin hoşuna gitmeyebilir, ama benzerlerinin birçok tribünde, Filistin için, Gezi parkı için vs. onlarca defa tekraren her hafta atıldığını biliyoruz. Hiçbirinde de seyircisiz oynama cezası verilmedi. Verilmesin de zaten! Üstelik buradaki örneğimiz sadece tek maç. Tek maçtaki slogan için veriliyor bu ceza. İdeolojik propaganda cezası ‘ideolojinin içeriği’ne göre değişiyor anlaşılan.

“Aslında bizler biliyoruz ki bunların hepsi hikaye. Amedspor Başkanı da söylüyor: Tüm bunların nedeni Fenerbahçe ile eşleşmeleri. Slogan olmasa da ceza için başka bir şey uydururlardı.

“Hayır, hayır tabii ki korkuları Fenerbahçe’nin elenmesi değil, korkuları aynı zamanda ‘Devletlümüz’ün de takımı olan Fenerbahçe’nin olası ‘kötü olaylar’ın aktörü ya da figüranı olması. Riski sıfırlamak gerekirdi. Maç seyircisiz yetmez bir de Urfa’ya…

“Bizler futbolda TFF eliyle yürütülen bu adaletsiz yalan dolan düzenine karşı sonuna kadar Amedspor’un yanındayız. #DirenAmedspor”



Ne olmuştu?



Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yle eşleşen Amedspor’a kura çekiminden birkaç saat sonra kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama ve 20 bin TL para cezası verilmişti.

Cezaya gerekçe olarak da Amedspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le İstanbul’da oynadığı maçta taraftarların ‘Barikat burada dimdik ayakta’, ‘Her yer Sur, her yer direniş’, ‘Her yer Cizre, her yer direniş’, ‘Çocuklar ölmesin maça da gelsin” sloganları atması gösterildi.

Dün akşam saatlerinde de kulüp binasına baskın düzenleyen polis bilgisayarlara el koymuştu.

Baskından sonra Amedspor adına açılan Twitter hesaplarından maçın Urfa’ya alındığı yönünde bilgi verilmiş ve birçok haber sitesi maçın Urfa’ya alındığını duyurmuştu.

Kulübün resmi Twitter hesabı @Amedspor021, kulüp tarafından henüz böyle bir bilginin teyit edilmediğini belirtmişti.

Amedspor Asbaşkanı Nurullah Edemen, konuyla ilgili, “Fenerbahçe ile eşleşmeseydik bu ceza verilmezdi. Rakibimizin belli olmasını beklediler. Maça çıkmayabiliriz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği ise Amedspor’un deplasmanda 2-1 kazandığı Bursaspor maçı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamalar nedeniyle Deniz Naki’yi Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Naki, şu mesajı yazmıştı:

“Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık. Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik. Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Her biji Azadi (Yaşasın Özgürlük).”