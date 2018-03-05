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Bilim / Teknoloji

Amazon, İstanbul'da yer bakıyor

Dünya online ticaret devinin yıl sonunda Türkiye operasyonlarını başlatması bekleniyor

05 Mart 2018 16:14

Mart ayı sonunda büyük bir lansmanla Türkiye’ye girmeye hazırlanan dünyanın en değerli e-ticaret şirketi Amazon.com, İstanbul'da 5 bin metrekarelik yer bakıyor. Sektör kaynaklarına göre e-ticaret devi, 2018'in sonunda Türkiye'deki operasyonlarına başlayacak.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Amazon, küresel bir gayrimenkul danışmanlığı firmasına 6 ay önce İstanbul'da yer bakması için talimat verdi. Şirket İstanbul'da özellikle kent merkezinde yer arıyor. Verilen bilgiye göre şirket operasyonları için 4-5 bin metrekareyi bulan bir alan arıyor. Şirketin 2018 sonuna kadar operasyonlarına başlaması bekleniyor. 

Hepsiburada'yı mı alacak?

Girdiği ülkelere o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlamıştı ancak gelen haberlere göre firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Amazon’un Türkiye’deki faaliyetlerine ise mart ayı sonunda büyük bir lansmanla  başlaması bekleniyor. Toptancı ve satıcılara “Mart ayı için hazırlık” olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi.

Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. 

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