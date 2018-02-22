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Ekonomi

Amazon hisseleri tarihinde ilk kez bin 500 doları aştı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 124 milyar dolara yükseldi

22 Şubat 2018 21:40

Jeff Bezos'un şirketi Amazon hisseleri, tarihinde ilk kez 1500 doları aştı. Değeri 718 milyar doları aşan şirket, Apple ve Google'ın arkasında 3. sırada yer alıyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Amazon hisselerindeki yükselişle birlikte Bezos'un serveti de 1.15 milyar dolar artarak 124 milyar dolara ulaştı. 

Bezos'u 91.6 milyar dolarla Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve 86.2 milyar dolarla Warren Buffet takip ediyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 73 milyar dolarla dördüncü, Zara'nın sahibi Amancio Ortega da 72 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor.

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