T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza kesildi

Amazon'da satılan böcek ilaçlarının büyük bölümünün ithal edildiği ve sahte etiketlendirildiği ifade edildi

16 Şubat 2018 13:35

ABD'de Çevre Koruma Ajansı (EPA), e-ticaret şirketi Amazon'a yasa dışı böcek ilacı satışından 1,2 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı.

EPA'dan yapılan açıklamada, 2014 yılında başlayan soruşturma sonunda ABD'de böcek ilacı satışını yasaklayan yasaları neredeyse 4 bin defa ihlal eden Amazon ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma uyarınca 1,2 milyon dolar ceza ödemesi kararlaştırılan Amazon'un, sitesinde yasa dışı böcek ilacı satışlarını kaldırmayı kabul ettiği ve satıcıları daha titiz takip etme sözü verdiği kaydedildi.

Amazon'da satılan böcek ilaçlarının büyük bölümünün ithal edildiği ve sahte etiketlendirildiği ifade edildi.

Şirketin aynı zamanda 2013-2016 yılları arasında yasa dışı böcek ilaçlarını satın alan müşterilere ulaşarak paralarını iade ve ürünleri imhaya ikna edeceği bildirildi.

ETİKETLER

Amazonceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24