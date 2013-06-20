Amanos Dağları'nda yine yangın



Hatay’ın Amanos Dağı eteklerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Amanos Dağları'ndaki çam ormanlarında yangın çıktı. Yangın Amanos Dağı eteğindeki Uzunalıç Köyü yakınlarında başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Arazi şartlarının söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Hatay Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, yangının bölgede uyuşturucu ekimi yapan kişiler tarafından çıkartılmış olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.