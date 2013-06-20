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Yaşam

Amanos Dağları'nda yine yangın

Hatay'ın Amanos Dağları'ndaki çam ormanlarında yangın çıktı

20 Haziran 2013 22:02


Hatay’ın Amanos Dağı eteklerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Amanos Dağları'ndaki çam ormanlarında yangın çıktı. Yangın Amanos Dağı eteğindeki Uzunalıç Köyü yakınlarında başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Arazi şartlarının söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Hatay Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, yangının bölgede uyuşturucu ekimi yapan kişiler tarafından çıkartılmış olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

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