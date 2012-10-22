Amanos Dağları'ndaki yangın 2 noktada sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece başlayan ve kısmen kontrol altına alınan yangın, rüzgarın şiddetlenmesiyle 7 ayrı noktada yeniden başlayan yangının büyük bölümü söndürülürken 2 noktada yangının devam ettiği belirtildi.

Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne bağlı Suçıkağı Köyü sınırları içerisinde başlayan ve Amanos Dağları'na doğru hızla yayılan orman yangını, dün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ancak akşam saatlerinde 7 ayrı noktada yeniden başlayan yangının büyük bölümü söndürüldü. Akçay Köyü'ne doğru hızla ilerleyen alevler bir mermer madenini de tehdit ediyor. Havanın kararması nedeniyle helikopterle söndürmenin yapılamadığı yangında, alevlerin arttığı bölgenin sarp olması nedeniyle karadan da müdahale mümkün olmuyor.

Rüzgarın yön değiştirme ihtimaline karşı söndürme ekipleri, Suçıkağı, Aşkarbeyli ve Güzelköy köylerine yakın bölgelerde tedbirlerini sürdürüyor.

'120 hektar alan zarar gördü'

Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskenderun ilçesine bağlı Suçıkağı, Aşkarbeyli ve Güzelköy köyleri arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangının halen iki noktada devam ettiğini bildiren Harbi, şu bilgileri verdi: "Yangının söndürülmesi için ekiplerimiz canla başla, havadan ve karadan mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarına Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'den gelen 44 arozöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 13 su tankı, 25 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve yaklaşık 400 yangın söndürme işçisi katılıyor. Bölgede rüzgarın kuvvetli olması, yangına havadan müdahaleyi oldukça zorlaştırıyor. Yangında şu ana kadar 70 hektarı ormanlık 50 hektarı makilik alan olmak üzere toplam 120 hektar alan zarar gördü."