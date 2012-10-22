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Yaşam

Amanos Dağları'ndaki yangın yeniden başladı

Yangın doğa şartları yüzünden kontrol altına alınamıyor

22 Ekim 2012 01:27

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde kısmen kontrol altına alınan Amanos Dağları eteklerindeki orman yangını, akşam saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yüksek kesimlerde yeniden başladı.

Hatay ve çevre illerden 40 arazöz, 4 dozer, 2 helikopter ve 400 yangın söndürme işçisi ile çok sayıda köylünün söndürme çalışması yaptığı yangın, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde Yarıkkaya Fırtınası yeniden etkisini gösterince yeniden yayılmaya başladı.

Havanın kararması nedeniyle helikopterle söndürmenin yapılamadığı yangında, alevlerin arttığı bölgenin sarp olması nedeniyle karadan da müdahale mümkün olmuyor.

Rüzgarın yön değiştirme ihtimaline karşı söndürme ekipleri, Suçıkağı, Aşkarbeyli ve Güzelköy köylerine yakın bölgelerde tedbirlerini sürdürüyor.

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