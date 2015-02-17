T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Alzheimer tedavisinde yeni umut

Yeni keşfedilen bir molekül sayesinde Alzheimer hastalığını erken evrelerindeyken durdurmak mümkün olabilir

17 Şubat 2015 22:33

İngiltere ’deki Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları Alzheimer hastalığını erken evrelerinde durdurmayı başaracak yeni bir ilaç geliştirme aşamasında olduklarını açıkladı.

Hürriyet ’in haberine göre uzmanlar Natural Structural and Molecular Biology isimli akademik dergide yayınladıkları araştırma raporunda beyinde Alzheimer’a neden olan plakaların oluşmasını engelleyen doğal bir molekül keşfettiklerini açıkladı.

Erken evrelerde Alzheimer’in gelişimini durdurabilecek olan bu molekül sayesinde üretilecek ilaçların bir gün sağlıklı insanlara da önleyici tedavi amacıyla verilebileceği belirtildi.

Uzmanlar, araştırmanın henüz erken evrelerinde olduğunu ve tedavinin geliştirilmesinin uzun süre alabileceğini de belirtti.

ETİKETLER

Alzheimertedavicambrige

İlgili Haberler

Alzheimer riskini gösteren genetik ipuçları bulundu

Yapılan bir araştırma ile beyinde belli proteinlerin birikimini etkileyen genetik mutasyonları tespit edildi

Alzheimer için kan testi 'yolda'

Alzheimer araştırmalarının ana amaçlarından biri hastalığı önceden teşhis edecek yollar bulmak

Alzheimer ve Parkinson'u engelleyen kimyasal bileşim keşfedildi

Beyin hücrelerininnin ölümüyle ortaya çıkan Alzheimer ve Parkinson gibi rahatsızlıkları önleyen kimyasal bileşim bulundu

Alzheimer vakalarının üçte biri 'önlenebilir'

Hastalığın ana risk faktörleri arasında egzersiz yapmama, sigara kullanımı, depresyon ve yetersiz eğitim de bulunuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24