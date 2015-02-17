Alzheimer tedavisinde yeni umut

İngiltere ’deki Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları Alzheimer hastalığını erken evrelerinde durdurmayı başaracak yeni bir ilaç geliştirme aşamasında olduklarını açıkladı.

Hürriyet ’in haberine göre uzmanlar Natural Structural and Molecular Biology isimli akademik dergide yayınladıkları araştırma raporunda beyinde Alzheimer’a neden olan plakaların oluşmasını engelleyen doğal bir molekül keşfettiklerini açıkladı.

Erken evrelerde Alzheimer’in gelişimini durdurabilecek olan bu molekül sayesinde üretilecek ilaçların bir gün sağlıklı insanlara da önleyici tedavi amacıyla verilebileceği belirtildi.

Uzmanlar, araştırmanın henüz erken evrelerinde olduğunu ve tedavinin geliştirilmesinin uzun süre alabileceğini de belirtti.