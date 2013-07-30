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Sağlık

Alzheimer için kan testi 'yolda'

Alzheimer araştırmalarının ana amaçlarından biri hastalığı önceden teşhis edecek yollar bulmak

30 Temmuz 2013 11:57

Alzheimer hastalığını teşhis edecek bir kan testi üzerinde çalışan Alman araştırmacılar, sonuca yakın olduklarını açıkladı.

Halihazırda, beyni harap eden bu hastalık için belirli bir test yok. Doktorlar, bu konuda kavrama testleri ve beyin filmlerinden yararlanıyor.

Sonuçları "Genome Biology" adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, kanda bulunan çok küçük genetik materyal parçalarının hastalığın teşhisini mümkün kılabileceği belirtiliyor.


Yüzde 93 doğruluk payı


202 hastada denenen testte yüzde 93'lük doğruluk payına ulaşıldı.

Alzheimer araştırmalarının ana amaçlarından biri hastalığı önceden teşhis edecek yollar bulmak.

Hastalık belirtilerini yıllar sonra gösteriyor.

Gelecekte tedaviye hastalığın beynin büyük bölümünü harap etmeden başlanması hedefleniyor. Bu da hastalığın önceden teşhisini zorunlu kılıyor.

Saarland Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Alzheimer hastası olan ve olmayan hastalarda 140 mikroRNA'yı inceledi.

Uzmanlar, Alzheimer hastalarında belirgin bir şekilde farklı seviyelerde olan 12 mikro RNA buldu.

Araştırma bu bulgunun üzerine inşa edildi.

İlk denemeler testin başarılı olduğunu ve 'Alzheimer hastalarıyla, sağlıklı insanları yüksek bir doğruluk payıyla belirlemeyi mümkün kıldığını' gösteriyor.

Bununla birlikte testin klinik kullanımı için daha fazla araştırma yapılması gerekeceği vurgulandı.

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