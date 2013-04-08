Alzheimer riskini gösteren genetik ipuçları bulundu

ABD'de yapılan bir araştırmayla, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini tespit etmeye yarayacak genetik ipuçları bulundu. Araştırmaya göre, yüksek seviyede tau proteinlerinin bulunması Alzheimer riskini artırıyor.

Bu araştırmanın Alzheimer hastalarının beyninde oluşan değişimi anlamalarına yardımcı olacağını düşünen uzmanlar, Fosforile tau (ptau) olarak adlandırılan tau düğümlerini Alzheimer hastalığının işareti olarak gördüklerini belirtti.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan yeni gen çeşitlemelerinden biri ile Alzheimer riskinde küçük bir artış, bilişsel zayıflama riskinde ise daha büyük artış görüldü.

1.200'den fazla insanın genetik bilgisinin kullanıldığı araştırmanın ekip Başkanı Dr. Alison Goate "Bu genlerin Alzheimer hastalığında oynadığı rol hakkındaki bilginin yeni tedavi hedeflerinin ya da hastalığın yeni hayvansal ya da hücresel modellerinin tespitinde kullanılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Yaşam tarzının etkisi



BBCTürkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'deki uzmanlar, bu araştırma sayesinde Alzheimer hastalığına işaret eden daha fazla genetik ipucuna ulaşıldığını ifade etti.

Alzheimer Derneği yöneticilerinden Dr. Doug Brown, "Alzheimer ile bağlantılı yeni genler bulan bu araştırma, bilim insanlarının, bunama durumunda beyinde gerçekleşen değişiklikleri daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Bu tür araştırmalar gelecekte bu tür değişiklikleri engellemeye ve böylece bunamanın etkilerini yavaşlatma ve durdurmaya yönelik yeni tedaviler geliştirmemize yardımcı olacaktır." ifedalerini kullandı.

Dr Brown, yaşam tarzı ile ilgili etkenlerin önemini de vurgulayarak dengeli beslenme, düzenli spor, sigara içmeme ve tansiyon ve kolesterolün düzenli kontrolü yoluyla bunama riskinin azaltılabileceğini ifade etti.