Altında bir rekor daha: Gram 900 lirayı gördü!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tırmanışa geçen dolar kurunun etkisiyile sabah rekor tazeleyen altın fiyatlarında bir rekor daha geldi.</p>\n<p>Söz konusu gelişmelerin etkisiyle gram altın 900 lirayı gördü, çeyrek altın ise 1471 lira seviyesine yükseldi. </p>\n<p>Merkez Bankası 14.00'da açıkladığı yılın son faiz kararında politika faizinde 100 baz puan indirime giderek faizi yüzde 14'e düşürdü.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-karari-sonrasi-dolarda-yeni-rekor,1001319" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve: Dolar, 15,65, euro 17,27 lirayı gördü</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi,1001316" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Merkez Bankası faizi yüzde 14'e düşürdü</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-nin-faiz-karari-oncesi-dolar-zirveye-yakin-seyrediyor,1001192" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Türk Lirası eriyor; dolar 15,20'yi, euro 17,20 TL'yi aştı</strong></a></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>