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Ekonomi

Altında bir rekor daha: Gram 900 lirayı gördü!

Çeyrek altın ise aynı dakikalarda 1471 liraya tırmandı

16 Aralık 2021 09:47

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tırmanışa geçen dolar kurunun etkisiyile sabah rekor tazeleyen altın fiyatlarında bir rekor daha geldi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle gram altın 900 lirayı gördü, çeyrek altın ise 1471 lira seviyesine yükseldi. 

Merkez Bankası 14.00'da açıkladığı yılın son faiz kararında politika faizinde 100 baz puan indirime giderek faizi yüzde 14'e düşürdü.

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