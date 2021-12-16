Türk Lirası eriyor; dolar 15,20'yi, euro 17,20 TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de yeni zirve görüldü. Dün 14,83'le tarihi zirvesini gören dolar, bugün de güne 14,91'den başladı. Gün içinde yükselişini sürdüren dolar, 15 lirayı geçti ve 15,28 seviyesiyle yeni rekor kırdı.

Euro ise rekorunu 17,22'ye taşıdı. Sterlin de 20 lirayı geçerek zirvesini 20,27 liraya çıkardı.

Gelişmelerin ardından dengeye giren döviz kurlarında saat 12.05 itibariyle dolar 15,11'e, euro 17,13'e ve sterlin de 20.12'ye geri çekildi.

Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekilmesi yönünde.

TIKLAYIN: Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: Beklenti 1 puan indirim yönünde