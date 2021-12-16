Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: Beklenti 1 puan indirim yönünde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2021 boyunca değerinin yüzde 50’sini kaybeden Türk Lirası’nın gölgesinde bugün politika faizi kararını verecek. Dün kur 14.81 liranın üzerine çıkarak karar öncesi rekorlarını sürdürürken beklenti faiz indirimlerinin devam etmesi yönünde. Faiz indiriminin kurda sert dalgalanmaya neden olması bekleniyor.

Merkez Bankası eylül ayından bu yana politika faizinde 4 puanlık indirim yaptı ve yüzde 19 seviyesinden yüzde 15’e indirdi politika faizini. Dün dolar/TL 14.81 lirayı aşarak rekor tazelerken 2020 sonundan bugüne doların TL karşısındaki değer kazanımı yüzde 99’a geldi yani neredeyse iki katına yaklaştı. TL’nin ise yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 50’ye dayandı. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri 525 baz puana yükseldi.

Her ne kadar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda ‘indirim için sınırlı alan vurgusu' dikkat çekse de; piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘taviz vermeyeceğiz' açıklamalarını daha çok dikkate aldı. Bu nedenle TCMB'nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentiler faiz indirimine devam edileceği yönünde. TCMB'den piyasa ağılıklı olarak 100 baz puan indirimi bekliyor ama 200 baz puan indirim bekleyen de var. Öte yandan bu ay indirime ara verip pas geçeceği de tahminler arasında yer alıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan belirsizlik kurun sakinleşmesini engelliyor.

Şenay Şerefoğlu: Faiz %15'te sabit tutulsa bile enflasyon artmaya devam edecek

Peki faiz indirilmese ne olur? Şu anda enflasyon faizin 6 puan üzerinde olduğuna işaret eden Ekonomist Şenay Şerefoğlu, “Gelecek 2-3 ay faiz %15'te sabit tutulsa bile enflasyon artmaya devam edecek, böylelikle aradaki makas giderek açılacak ve bu durum TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

R Murat Sağman: Faiz indirirse kur daha da gidecek

TCMB'nin bu ay pas geçerek politika faizini sabit bırakacağını öngören Ekonomist Murat Sağman, son PPK'dan beri TL'nin % 40 değer kaybettiğine işaret ederek, “Merkez Bankası 4 kez müdahale etti ortalama 14 seviyelerinden, demek ki bu seviyelerden rahatsız faiz indirirse kur daha da gidecek” dedi.

Enver Erkan: ‘U' dönüşü beklenmiyor

Döviz kuru oynaklığının enflasyonu beslediğini ancak ekonomi yönetiminden bir U dönüşü beklenmediğini kaydeden Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “TCMB'den 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. Genişlemeci politikaların enflasyonu artırarak sorunları daha da büyüteceğini düşünüyoruz” dedi. (Dünya - Sözcü)