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Ekonomi

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

13 Şubat 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu

13 Şubat 2017 14:29

Geçen haftayı yüzde 0,4 yükselişle 146,8 liradan tamamlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 146,3 lira seviyelerinden işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 977,00 lira oldu. Çeyrek altın ise 240 liradan satılıyor

Altının ons fiyatı ise cuma gününü yatay seyirle 1.233 dolardan tamamlaması sonrasında yeni haftaya sakin başladı ve şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.230 dolardan alıcı buluyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın cuma günü yaptığı açıklamaların ardından dolar endeksinde yükselişler, altının ons fiyatında ise satışların hakim olduğunu belirterek, "Geçen hafta satış baskısında kalan altının ons fiyatı 1.245 dolar seviyesinden 1.221 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yeni haftaya döviz ve altın fiyatlarının yatay başladığını gözlemliyoruz. Bu yatay başlangıç, ilerleyen günlerde yönünü yukarı çevirebilir diye tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu kaydeden Memiş, 14 ve 15 Şubatta Fed Başkanı Janet Yellen'ın Kongrede yapacağı sunumun takip edileceğini bildirdi.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.228 doların destek, 1.238 doların ise direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 145,7 seviyesinin destek olarak izleneceğini belirtti.

Çeyrek altın nedir?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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