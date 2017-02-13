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Ekonomi

SocGen: Gelişen piyasalar daha iyi büyüme hikâyesine ihtiyaç duyuyor

Şirket, Euro/TL kurunda "cezbedici" değerlemelere bağlı olarak kısa pozisyon önerisinde bulunmuştu

13 Şubat 2017 12:41

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale analistleri kaleme aldıkları notta gelişen piyasaların sermaye akımı çekmek için daha iyi büyüme hikâyesine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Societe Generale gelişen piyasalar döviz stratejisi müdürü Jason Daw, uzun dolar riskinde kayda değer bir çözülme olmadıkça, gelişen piyasaların sermaye akımlarını çekmek için ve gelişen piyasa kurlarının orta vadede kazanması için büyüme ve karlılık hikâyelerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Singapore merkezli çalışan Daw, bu hafta Fed Başkanı Janet Yellen'in yılda iki kere gerçekleşen savunması ve ABD'de bölgesel verilerinin bir miktar fiyat hareketine neden olabileceğini ancak Societe Generale'nin gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik "ayı" görüşü bulunduğunu ve yüksek getirili piyasaları düşük getirili piyasalara tercih ettiğini ifade etti.

Societe Generale stratejisti Daw, geçtiğimiz hafta Türk lirasında daha olumlu bir konuma geçerek Euro/TL  kurunda "cezbedici" değerlemelere bağlı olarak kısa pozisyon önerisinde bulundu.

SocGen, ocak ayı sonunda siyasi dinamiklerdeki ayrışmaya bağlı olarak Güney Afrika randı/Rus rublesi paritesinde kısa pozisyon önerirken, ABD doları/Meksika pesosunda uzun pozisyonunu korudu.

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