Dolar, Trump sonrası yen karşısında 2 haftanın zirvesine çıktı

Dolar yen karşısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin 2 gün süren ABD ziyareti sırasında Japonya'nın kur politikasını eleştirmemesinin ardından dikkatlerin Başkan'ın "önemli" olarak nitelediği vergi planına çevrilmesi ile birlikte iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar 10'lar grubu ülkelerinin paraları karşısında, ABD ve Japonya liderlerinin para politikası, ortak projeler ve ticaret konularının görüşmelerini yardımcılaına bırakmalarının etkisiyle güçlendi ve ABD Hazine tahvillerinin faizi yukarı yönde hareket etti. Asya'da bulunan bir trader, haftasonundaki görüşmeden kaynaklanan iyimserlikle, kaldıraçlı hesaplardan gelen alımlarının doları yen karşısında güçlendirdiğini kaydetti.

Tokyo'da FPG Securities Co.'nun CEO'su Koji Fukaya, "Piyasada dikkatler şimdi Trump'ın maliye politikasına, vergi planının detaylarına çevriliyor," dedi ve "Dolar 115 yen seviyesini görebilir, ancak 118 civarındaki zirveleri test edebilmesi için yeterli ivmesi yok" şeklinde görüş bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Goldman Sachs Group Inc.'nin eski başkanı Gary Cohn, birkaç hafta içinde açıklanacak olan Trump'ın vergi planını hazırlayacak ekibe başkanlık edecek.

Dolar/yen paritesi 114.17 ile 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.6 yükselerek 113.89 seviyesine geldi.

Asya'daki tradera göre, dolar/yen paritesi, 114.50'nin üzerinde, ihracatçı şirketlerin satışlarından dolayı direnç ile karşılaşacak.

Tokyo'da Credit Agricole'un Döviz direktörü Yuji Saito, "Dolar/yen'in yukarıyı test edebilmesi için, piyasaların Yellen'ın 14-15 Şubat'taki konuşmalarının bu yıl üç faiz artırımı olasılığını teyit ettiğini ve Trump'ın vergi politikalarının detaylarını görmesi gerek" dedi.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 1 baz puan yükselerek yüzde 2.42'ye çıktı ve iki günlük yükselişini daha da uzattı.

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