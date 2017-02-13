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Ekonomi

Dolar/ TL haftaya nasıl başladı?

Kur yeni haftaya düşüşle başladı, içeride kritik bir veri bulunmazken siyasi gelişmeler izlenecek

13 Şubat 2017 12:18

Küresel piyasalarda doların yeniden değer kazancı trendine girerek cuma günü iki haftanın zirvesine doğru yükselmesiyle dolar/TL de haftaya düşüşle başladı.

Güne 3,6920 seviyelerinden başlayan Dolar/TL  saat 09:16'da yüzde 0.2 düşüşle 3.6889'ya gerilerken Euro/TL  de yüzde 0.2 düşerek 3.9231'den işlem görüyor. 

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında piyasaları etkileyebilecek kritik bir veri akışı bulunmuyor, 16 Nisan'da yapılacağı açıklanan referandum tarihi sonrası siyasi gelişmeler izlenecek. 

ABD'de ise yarın akşam saatlerinde Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması piyasaların radarında olacak. 

Dolar endeksi güne yüzde 0.15 yükselişle 100.930'a yükselerek başladı ve geçen hafta gördüğü yaklaşık iki haftanın zirvesi olan 101.010'a yaklaştı.

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