Altın ve gümüş madenlerinde devlet hakkı artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, altın ve gümüş madenlerinde devlet hakkı yüzde 25 artırıldı.

Maden kanunu kapsamında, dördüncü grup madenlerden alınan devlet hakkı bedeli, altın ve gümüş madenleri için yüzde 25 artırılarak uygulanacak.

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı: "3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Altın son günlerde ekonomide sıklıkla gündeme geliyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş Türkiye'de vatandaşların altına talebini artırmış, talebi karşılamak için Darphane'nin fazla mesai bile yaptığı belirlenmişti. Türkiye'nin açıklanan Ağustos ayı dış ticaret rakamlarında da altın ithalatının birinci sırada yer alması dikkat çekmişti. Dünya Altın Konseyi, temmuz ayında dünyada en çok altın alımı yapan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetmişti.