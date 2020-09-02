Vatandaş TL’den yastık altına dönünce Ağustos’ta altın ithalatı patladı

Ağustos ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 5.74 azalırken ithalat patlayarak yüzde 20.64 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ağustos ayında yüzde 85’ti, bu yıl yüzde 66.4’e indi.

Ağustos ayı dış ticaret verilerindeki asıl sürpriz ise altın ithalatında… Türkiye geçen yılın Ağustos ayında sadece 967 milyon dolarlık altın ithal etmişti. Bu yılın Ağustos ayında ise ana kalemini altının oluşturduğu kıymetli metaller-kıymetli taşlar ithalatı patlayarak 4 milyar 239 milyon dolara çıktı! Geçen yıla göre yüzde 338’lik artış yaşandı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise altın ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 7.3 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi.

Neden artıyor?

Gelelim altın ithalatındaki patlamanın sebebine. Bunu altın işi yapan bir şirketin yöneticisine sordum, şöyle açıkladı:

“Halkın çok büyük yatırımlık altın talebi var. Ne darphane ne Kapalıçarşı talebe yetişemiyor. Millet TL’den altına dönüyor. Zengini de, orta hallisi de… Hatta kredi çekip altın alanlar var. Kapalıçarşı’da kuyruklar oluşuyor. Nitekim Darphane çeyrek ve gram altın basımında rekor açıkladı…”

Sözcü gazetesi de, Ağustos başında, Kapalıçarşı’da bazı sarraflarda kuyruk olduğunu haber vererek, “Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu” demişti.

Vatandaşın Kapalıçarşı’ya koşmasının tek sebebi, altın fiyatındaki artış mı? Baş aşağı giden TL’ye inancın kalmamasının bunda payı yok mu?

Altın alanların yastık altına kaçması, sadece TL’ye değil sisteme de güvenin azaldığını gösteriyor...