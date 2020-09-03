Temmuz ayında dünyada en çok altını Türkiye aldı, Katar ikinci sırada

Temmuz ayında dünya merkez bankaları arasında 19.4 ton altınla en çok altın alımı yapan banka Türkiye Merkez Bankası oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı raporda 19.4 ton altın satın alan Merkez Bankası'nı 3.1 tonla Katar, 2.8 tonla Hindistan ve 1.9 tonla Kazakistan'ın takip ettiği belirtildi.

Dünyada ise merkez bankalarının net alımları Temmuz 2019'dan bu yana aylık net alımların en düşük seviyesine geriledi. Brüt alımlar 27.2 ton oldu.

Dün açıklanan dış ticaret verilerinde de altın ithalatındaki artış dikkat çekmişti. Ağustos ayında 'kıymetli metaller-kıymetli taşlar ithalatı' 4 milyar 239 milyon dolara yükselmişti.