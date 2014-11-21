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Ekonomi

Altın son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü!

Çin'in faiz indirimi açıklaması altına yaradı

21 Kasım 2014 21:39

Çin Merkez Bankası'nın ekonomik canlanma için sürpriz bir şekilde faizi indirmesi sonucu, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.207,94 dolara çıkarak son üç haftanın en yükseğini gördü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, hafta başında, Japonya'da açıklanan GSYH ile ülke ekonomisinin teknik resesyona girmesi, küresel ekonomik büyümeye ilişkin kaygıları tekrar gündeme getirmiş ve faiz oranlarının uzun süre daha düşük kalacağı beklentisi altın fiyatlarının yükselişe geçmesine neden olmuştu.

Bugün, Çin merkez bankası'nın (PBoC) ekonomik aktivitedeki zayıflamayı önlemek için sürpriz bir şekilde faizleri indirmesinin ardından tekrar yükseliş atağı yapan altının ons fiyatı 1.207,94 dolara çıkararak son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 2015 yılının ilk yarısında faiz artırımı beklendiği sürece altında yükseliş denemelerinin kısa süreli olacağını ifade ederken, Asya'da fiziksel talebin yüksek olmamasının da altın fiyatlarının yükselişlerini sınırladığını kaydediyor.

Teknik olarak, altının ons fiyatında sırasıyla 1.213 ve 1.220 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler; 1.200 doların altında kapanış olması halinde 1.180 doların tekrar destek olarak izleneceğini dile getiriyor.

Saat 19:45 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 85,36 lira (Alış) - 85,45 lira (Satış)
Çeyrek altın: 137,00 lira (Alış) - 140,42 lira (Satış)
Yarım altın: 273,99 lira (Alış) - 280,84 lira (Satış)
Cumhuriyet altını: 570,12 lira (Alış) - 578,74 lira (Satış)

 

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