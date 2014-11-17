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Ekonomi

Japon ekonomisi resesyona girdi!

Japonya ekonomisi beklenmedik bir şekilde küçüldü

17 Kasım 2014 12:24

Japonya ekonomisi büyük sürprize imza atarak üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 daraldı. Japon ekonomisinin yüzde 2'nin üzerinde büyümesi bekleniyordu. Böylece Japon ekonomisi resesyona girmiş oldu.

Japonya ekonomisi beklenmedik bir şekilde küçüldü. Japon ekonomisi üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanırken piyasa uzmanları yüzde 2'nin üzerinde büyüme bekleniyordu.

Ancak beklentilerden büyük bir sapma yaşanarak Japon ekonomisi yüzde 1,6 daraldı. Geçen çeyrek de küçülen Japon ekonomisi böylece üst üste ikinci çeyrek küçülmüş oldu. İkinci çeyrekte Japon ekonomisinde küçülme yüzde 7,3'ü bulmuştu.

Ekonominin daralmasında ihracatın zayıflaması ve iç tüketimin canlanmaması rol oynadı.

Japon merkez bankası bu ay içinde yeni parasal genişleme programını açıklamıştı.

Bu hamlenin ardından gözler Japon Başbakanı Shinzo Abe'ye çevrilmişti. Abe'nin vergi artırımını ertelemesi ve erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.

Verilerin ardından Japon borsası Nikkei yüzde 3 değer kaybederek günü 16 bin 971 puandan kapadı.

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