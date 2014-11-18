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Ekonomi

Japonya'da zayıf ekonomi erken seçim kararı aldırdı

Abe'nin daha fazla destek kaybetmeden seçime giderek koltuğunu sağlamlaştırmak istediği yorumları yapılıyor

18 Kasım 2014 15:41

Japonya ekonomisinin üst üste iki çeyrek daralmasının ardından Başbakan Şinzo Abe erken seçime gideceklerini duyurdu. Japonya yeni hükümeti belirlemek için 14 Aralık'ta sandık başında olacak.

2012'de Başbakanlık koltuğuna oturan Abe, çok yavaş büyüyen ekonomiyi canlandırmak adına aşırı gevşek para politikası ve harcama programıyla yeni istihdam ve yatırımlar yaratmayı vaadetmişti.

Ancak aradan geçen iki yıl içerisinde 'Abenomi' olarak da adlandırılan önlemler ekonomide istenen ivmeyi yaratamadığı gibi mali disiplini de hedeften şaşırttı ve Japonya'nın bütçe açığı yatırımcıları rahatsız eden seviyelere ulaştı. Ülkede bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 7,6 seviyesinde. Kamu borcunun milli gelire oranı ise yüzde 200'ün üzerine çıkmış durumda.

Abe'nin bütçeyi tekrar kontrol altına alma çabaları kapsamında KDV benzeri bir satış vergisini devreye sokması ise son iki çeyrekte ekonomik daralma ile sonuçlanınca erken seçim kararı da geldi.

 

Vergi tartışması

 

Abe'nin daha fazla destek kaybetmeden seçime giderek koltuğunu sağlamlaştırmak istediği yorumları yapılıyor.

Abe erken seçim açıklamasını yaparken, ikinci satış vergisi artışını da ertelediğini duyurdu.

Hükümet Nisan ayında satış vergisini yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarmış, bu yıl içerisinde vergi oranının bir kez daha artırılacağını açıklamıştı.

Vergi artışı her ne kadar ertelense de Maliye Bakanı Taro Aso er ya da geç vergileri artırmak zorunda kalacaklarını ifade ederek "Mevcut gelirlerle yaşlanan nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal refah ödemelerini yapamayız" demişti.

 

Piyasalar erken seçim kararını beğendi

 

Abe'nin erken seçim kararının ardından Japon Yeni ABD Doları karşısında günün en güçlü seviyesine yükseldi ve Dolar/Yen paritesi 116,38'e geriledi.

Erken seçim kararının gelmesini bekleyen yatırımcılar açıklamadan önce Tokyo borsasında alıma geçmişti. Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,7'lik primle tamamladı.

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